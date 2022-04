Nouvelle-Calédonie: séismes en série au large des îles Loyauté

Nouméa, France | AFP | vendredi 31/03/2022 - Une quinzaine de séismes se sont produits au cours des dernières vingt-quatre heures au large de Maré, dans l’archipel des Loyauté en Nouvelle-Calédonie, sans causer de dégâts, ni d’alerte au tsunami, a indiqué la sécurité civile.



Ces tremblements de terre, dont la magnitude est comprise entre 4,7 et 7 degrés sur l’échelle de Richter, ont eu lieu dans une zone située à environ 300 kilomètres au sud-est de Maré et à une profondeur aux alentours de 10 kilomètres, selon les données du site internet de l’USGS (Institut d’études géologiques des Etats-Unis). Aucun dégât n’a été signalé.



Dans un communiqué diffusé vendredi matin, la direction de la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie a fait état d’un séisme d’une magnitude de 6,8 qui s’est produit à 06H58 locales.



"Compte tenu de sa localisation, de sa profondeur et de sa magnitude, aucun risque de tsunami n’est avéré, cependant des mouvements anormaux de la mer pourraient être observés", a-t-elle précisé, appelant toutefois la population "à la prudence, notamment le long du littoral".



"Cet endroit est connu pour être actif sismiquement. C’est une grosse zone de confrontation entre les plaques tectoniques de l’Australie d’un côté et du Pacifique de l’autre. Donc ce n’est pas une surprise", a déclaré à Nouvelle-Calédonie la 1ère, Jérôme Aucan, océanographe à la Communauté du Pacifique (CPS).