Nouvelle-Calédonie: levée quasi totale du confinement à partir du 4 mai

Nouméa, France | AFP | mercredi 28/04/2020 - Les mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, déjà assouplies le 20 avril, vont être presque toutes levées à compter du 4 mai en Nouvelle-Calédonie, mais les frontières restent fermées, a indiqué mercredi le gouvernement.



"Voilà 25 jours que nous n'avons plus aucun cas de coronavirus (...). Si cela se confirme jusqu'à dimanche, il y aura, selon nos experts, 99,3% de probabilité que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie", a déclaré à des journalistes le président du gouvernement, Thierry Santa.



Seuls 18 cas de la maladie, dont 17 guéris, ont été recensés dans l'archipel (270.000 habitants) où 4.610 tests ont été pratiqués.



Confiné du 24 mars au 20 avril, le territoire avait dans un premier temps adapté le dispositif pour deux semaines jusqu'au 3 mai, avec notamment dans la province Sud, où se trouve Nouméa, et celle des îles Loyauté, une rentrée scolaire en effectifs réduits. La grande majorité des commerces, services et entreprises, restaurants inclus, ont repris.



Mercredi, M. Santa a annoncé que "pour les six prochaines semaines, le principe général prévoit que toutes les activités et manifestations sont à nouveau autorisées, dès lors que les gestes barrière sont respectés".



Les salles de spectacle, les salles de jeu, le trafic maritime et aérien à pleine capacité sont aussi autorisés mais le port du masque y est obligatoire.



En revanche, "les compétitions sportives, les grandes manifestations culturelles et communales" restent proscrites. De même, boîtes de nuit et "nakamals", où l'on sert un breuvage traditionnel océanien, garderont portes closes. Les bars vont pouvoir rouvrir mais à condition de servir "à table".



Les établissements scolaires, où le port du masque est autorisé mais pas obligatoire, reprennent avec des effectifs complets, ne permettant plus de respecter la distanciation sociale. "Sens de circulation, lavage des mains, protocoles de nettoyage" restent eux de mise, a indiqué le gouvernement.



Le trafic aérien demeure pour sa part restreint au rapatriement des résidents, qui sont confinés deux semaines dans des hôtels réquisitionnés, puis une semaine à leur domicile.



"A la fin de ces rapatriements, on maintiendra un lien minimum, notamment avec la Métropole pour les rotations de personnels de santé, de militaires ou les besoins des entreprises, mais toujours dans le respect du protocole de confinement", a également déclaré le chef de l'exécutif.