Nouvelle-Calédonie: lancement d'une ligne Nouméa-Paris via Bangkok

Nouméa, France | AFP | vendredi 13/09/2024 - La compagnie aérienne de Nouvelle-Calédonie Aircalin, qui rencontre de profondes difficultés depuis le déclenchement des troubles dans l'archipel le 13 mai, a annoncé vendredi l'ouverture d'une nouvelle ligne reliant Nouméa à Paris via Bangkok, avec un premier vol prévu le 11 décembre.



L'arrêt quasi-complet des flux touristiques a généré un important manque à gagner pour Aircalin, qui a décidé d'avancer l'ouverture de cette liaison, initialement prévue fin 2026, ont indiqué des responsables de la compagnie lors d'une conférence de presse.



"Cela correspond aux attentes de nos clients mais aussi des autorités de la Nouvelle-Calédonie qui voient cette desserte directe opérée à 100% par Aircalin d'un bon œil" pour "améliorer" l'accès à l'archipel, a déclaré Arnaud Gervais, directeur commercial de la compagnie.



Jusqu'à présent, Aircalin opérait environ 40% de cette liaison entre Nouméa et Paris. Passer à 100% lui permettra de dégager de nouvelles recettes tout en simplifiant les voyages pour des clients qui ne seront plus soumis à des connexions avec d'autres compagnies.



A l'occasion de l'ouverture de cette ligne, dont la commercialisation débutera lundi, la compagnie proposera de nouvelles destinations au départ de Bangkok.



Vendredi 13 Septembre 2024