Nouvelle-Calédonie: lancement d'un nouveau quotidien, La Voix du Caillou

Nouméa, France | AFP | jeudi 29/06/2023 - Un nouveau quotidien baptisé La voix du Caillou va paraître à partir de vendredi en Nouvelle-Calédonie en version papier et sous forme numérique, moins de quatre mois après la disparition de l'historique Les Nouvelles calédoniennes.



Le projet s'est construit à la suite de "l'arrêt des Nouvelles calédoniennes en version papier à la fin décembre 2022. Il nous a semblé évident qu'il y aurait un manque au niveau de ce format", explique Yann Milin, fondateur et directeur de la publication de La Voix du Caillou, mais aussi actionnaire majoritaire, avec pour autre associé au capital le dirigeant d'une société de communication calédonienne.



Le tirage annoncé s'élève à 7.000 exemplaires par jour.



Ce journal, diffusé du lundi au samedi, est "un titre de presse quotidienne régionale classique, généraliste, ouvert au plus grand nombre", assure le fondateur. L'équipe compte quinze employés, dont cinq journalistes permanents, entourés de journalistes pigistes et de correspondants de presse locaux.



Il est imprimé dans un format magazine peu ordinaire pour un quotidien, le temps que la société éditrice se dote d'une rotative dont l'arrivée est prévue dans un an. Le prix de vente du journal est de 140 francs Pacifique, soit 1,2 euro.



Un numéro dit zéro a été diffusé le 24 mai.



"Nous comptabilisons déjà 400 abonnés avant le premier numéro, preuve qu'il y avait une vraie attente" dans cet archipel de 270.000 habitants, souligne Yann Milin, par ailleurs patron de l'hebdomadaire calédonien Actu.nc.



Selon la direction, les points de vente vont se répartir progressivement sur toute la Nouvelle-Calédonie, territoire dont les composantes politiques sont en discussions avec l'État français sur l'avenir institutionnel, après trois consultations d'autodétermination.



"Nous voulons faire un journal +pays+. La volonté est de donner la parole à tout le monde", ajoute le directeur de la publication.



Le tribunal de commerce de Nouméa avait prononcé en mars la liquidation judiciaire du groupe Melchior, auquel appartiennent Les Nouvelles calédoniennes, alors seul quotidien de ce territoire du Pacifique sud.



Le format numérique des "Nouvelles" est désormais sur la voie d'une reprise par la société la plus offrante, Holdennha, propriété du groupe Dang, aux activités diversifiées en Nouvelle-Calédonie. La procédure de cession est en cours.