Nouvelle-Calédonie : l’Etat met en place un vol spécial pour permettre le retour des Polynésiens au fenua

Tahiti le 24 mai 2024. Face aux évènements qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie, le Haut-commissariat de la République en Polynésie française et le Gouvernement de la Polynésie française oeuvrent depuis plusieurs jours en faveur du retour des Polynésiens bloqués sur la Grande Terre.



Depuis le début de la crise, et en particulier au cours de cette journée du vendredi 24 mai, le haut-commissarait a travaillé en étroite collaboration avec les autorités du Pays à l’établissement d’une liste de Polynésiens dont le retour au Fenua est prioritaire. Il s’agit par exemple des personnes en fragilité sanitaire ou des adultes avec enfants en situation particulière.

La ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guevenoux, a annoncé qu’un vol militaire est organisé pour permettre le retour de plusieurs dizaines de Polynésiens, dès ce dimanche, à Tahiti.



Elle, a fait part de cette annonce à Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, en réaffirmant l’engagement plein et entier de l’Etat en faveur des polynésiens.