Nouvelle-Calédonie : délinquance stable sauf les violences conjugales et routières

Nouméa, France | AFP | jeudi 16/03/2022 - La délinquance est restée stable en 2021 par rapport à l’année précédente en Nouvelle-Calédonie, mais les violences conjugales et les accidents de la route, déjà à des niveaux records, continuent d’augmenter, ont indiqué jeudi les responsables de la sécurité.



"Les chiffres sont satisfaisants. Il y a depuis deux ans une stabilisation de la délinquance en Nouvelle-Calédonie après dix ans de hausse", a déclaré Patrice Faure, haut-commissaire de la République lors d’une conférence de presse conjointe avec la police, la gendarmerie et la justice.



Les atteintes aux biens, essentiellement des cambriolages et des vols de voitures, ont même enregistré un recul de 4,4% passant de 8.423 faits en 2020 à 8.060 en 2021. Plus de 35% de ces délits sont commis par des mineurs. Prises dans leur globalité, les atteintes aux personnes sont elles restées stables, a-t-on indiqué de même source.



Ces chiffres doivent toutefois être mesurés à l’aune des importants renforts (1.700 effectifs) envoyés dans l’archipel fin 2021, dans le cadre de l’organisation du troisième référendum sur l’indépendance ainsi que des confinements et des couvre-feu, en raison de l’épidémie de Covid-19.



La Nouvelle-Calédonie est le territoire de la République où les violences conjugales sont les plus élevées, celles-ci ont encore augmenté de 12,6% en 2021.



"Nous sommes à 1.400 plaintes chaque année" a déclaré Yves Dupas, procureur de la République, notant que "la libération de la parole" explique certainement en partie l'accroissement des signalements.



Il a souligné que ces violences étaient pour le parquet "un axe de politique pénale majeur" et qu’une "nouvelle approche" avec garde à vue et perquisition systématiques, et saisie des armes, étaient désormais la règle place afin de mieux protéger les victimes.



A un mois d’intervalle, en décembre et janvier dernier, deux femmes ont été tuées par balles par leur ex-compagnon, qui se sont tous deux ensuite donné la mort. Début 2021, une jeune fille de 16 ans et sa mère avaient par ailleurs été tuées par le compagnon de l’adolescente au Mont-Dore (banlieue de Nouméa).



Stages de responsabilisation des auteurs, Téléphones Graves Danger (TGD) ou places d’hébergement ont été déployés l'an dernier tandis que le bracelet anti-rapprochement sera disponible "dans quelques semaines", a indiqué le parquet.



La mortalité routière, deux fois supérieure à la Métropole, est également un point noir du bilan, avec 50 morts en 2021 contre 37 en 2020 et déjà 17 depuis le début de l’année 2022.

