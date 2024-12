Nouvelle-Calédonie: couvre-feu dans les principales communes à la Saint-Sylvestre

Nouméa, France | AFP | vendredi 26/12/2024 - Un couvre-feu sera instauré la nuit de la Saint-Sylvestre dans les principales communes de Nouvelle-Calédonie, en proie à de violentes émeutes durant plusieurs mois cette année, a annoncé vendredi le haut-commissariat de la République.



Le couvre-feu sera appliqué mercredi de 01h00 à 06h00 du matin les 1er et 2 janvier à Nouméa et les communes avoisinantes, selon un arrêté publié vendredi.



La décision a été prise au regard "du contexte que connaît le territoire depuis plusieurs mois, au bilan tragique de l'insécurité routière ces dernières semaines, ainsi qu'à l'intervention répétée des forces de l'ordre sur certaines communes", précise le haut-commissariat dans un communiqué.



Sont concernées les quatre communes de l'agglomération nouméenne, Nouméa, le Mont-Dore Dumbéa et Païta, où les rassemblements sur le domaine public sont également interdits depuis le mois de septembre.



Les traditionnels défilés de voitures sur les baies touristiques de Nouméa, qui marquent habituellement à partir de minuit le début de la nouvelle année ne devraient donc pas avoir lieu. Tout comme les feux d’artifice, interdits jusqu'au 5 janvier.



Un couvre-feu avait été instauré sur tout le territoire au lendemain du 13 mai, date du début des émeutes qui ont ravagé l'archipel du Pacifique Sud. Il avait été levé le 2 décembre dernier.