Nouvelle-Calédonie: actes de vandalisme sur un site de la SLN

Nouméa, France | AFP | jeudi 08/04/2020 - Un site d’extraction de nickel de la Société Le Nickel (SLN), filiale du groupe français Eramet en Nouvelle-Calédonie, a été la cible d’actes de vandalisme visant le lotissement où résident les cadres de l’exploitation, a indiqué jeudi la SLN.



Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi à Kouaoua sur la côte Est de l’île, lorsque "4 à 5 personnes se sont rendues au domicile" d’un des agents du site (...) "ont détérioré son véhicule, avant d’y mettre le feu" qui s’est propagé à l’habitation complètement ravagée, selon la même source.

L’employé de la SLN a eu le temps d’échapper aux flammes, tandis que les vandales ont poursuivi leurs méfaits en s’attaquant aux maisons de plusieurs de ses collègues.

En pleine nuit, les salariés et leurs familles – dix adultes et trois enfants – touchés par ces actes de vandalisme ont pu être mis en sécurité dans une seule habitation. Personne n’a été blessé, a précisé la SLN.

Jeudi, le maire de la commune, Alcide Ponga, a indiqué sur la Radio NC 1ère, que "les auteurs des faits, déjà connus pour ce genre de faits" venaient d’être arrêtés par la gendarmerie. Il s'agit de trois individus parmi lesquels un mineur.

La direction a "condamné avec la plus grande fermeté ces exactions d’une rare violence et déploré le comportement irresponsables de ces auteurs".

Le site de Kouaoua a déjà été par le passé la cible de nombreuses exactions et il avait été bloqué pendant trois mois en 2018 par des jeunes dénonçant les pollutions.

La Nouvelle-Calédonie est en confinement en raison de l’épidémie de coronavirus mais l'activité minière se poursuit, à cadence réduite, dans des conditions strictement encadrées.