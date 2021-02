Nouvelle-Calédonie : ​L'Avenir en confiance décroche quatre élus, l'Eveil océanien sort du gouvernement

Les élus du Congrès et les invités protocolaires sont arrivés au compte-gouttes dans l’hémicycle de la province Sud qui a accueilli mercredi en Nouvelle-Calédonie la séance très particulière, alors que les locaux du Congrès sont actuellement en rénovation. Un protocole très strict avait été mis en place à l’occasion de cette élection en raison du changement de lieux. En effet, les locaux de la province Sud sont plus restreints que ceux situés boulevard Vauban.La séance s'est ouverte en début d'après-midi un peu après 15 heures par le vote des élus du Congrès pour élire le 17gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une fois le dépouillement terminé, c'est la liste du groupe "Union Nationale pour l'Indépendance" qui a obtenu 14 voix et remporté 3 sièges au gouvernement, la liste du groupe "Calédonie ensemble" a obtenu 6 voix et remporte 1 siège, le groupe "L'Avenir en confiance" a obtenu 18 voix et remporté 4 sièges et la liste du groupe "UC-FLNKS et Nationalistes et l'Eveil Océanien" a obtenu 16 voix et remporté 3 sièges.Les noms des élus du nouveau gouvernement sont donc : Louis Mapou, Yannick Slamet et Adolphe Digoue pour l'UNI. Joseph Manaute pour Calédonie Ensemble. Thierry Santa, Christopher Gygès, Isabelle Champoreau et Yoann Lecourieux pour L'Avenir en confiance. Samuel Hnepeune, Gilbert Tyuienon et Mickael Forrest pour l'UC-FLNKS et Nationalistes et L'Eveil océanien. L'Eveil océanien n'a donc aucun élu dans ce 17gouvernement. Le parti qui, une fois de plus se retrouvait en position charnière , avait choisi de s'allier avec l'UC-FLNKS et Nationalistes . Seuls trois candidats de cette liste d'union ont été élus. L'Eveil océanien arrivait en 4position avec Valmu'a Muliava.Pour rappel, le Congrès calédonien compte 54 élus. L'Avenir en confiance en a 18, Calédonie ensemble 6, l'UC-FLNKS et Nationalistes et Eveil océanien 16, l'UNI 12, ainsi que deux élus non-inscrits (l'ex Calédonie ensemble, fondateur de Génération NC Nicolas Metzdorf et Kadrilé Wright, élue du Parti travailliste à la province des Îles). L'UNI a obtenu 14 votes, l'UC-FLNKS et Nationalistes et Eveil océanien 16, L'Avenir en confiance 18 et Calédonie ensemble 6.