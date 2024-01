Nouvel échec pour la FGC

Tahiti, le 30 janvier 2024 – La Fédération générale du commerce (FGC) s'est une fois de plus vue déboutée de ses demandes par le tribunal administratif. Elle demandait l'annulation de l'arrêté définissant les PPN et les PGC.



C'est un nouvel échec pour la Fédération générale du commerce (FGC) dans sa bataille pour la modification de la liste des produits de première nécessité (PPN) et les produits de grande consommation (PGC), le tribunal administratif ayant conclu au rejet des demandes de la fédération. Pour rappel, la FGC avait déposé une requête visant à annuler l'arrêté du 23 mars 2023 fixant les listes des PPN et PGC ainsi que leurs “marges maximales”, dans le but de déclassifier certains produits tels que l'entrecôte ou le thon rouge. Cependant, dans sa décision, le tribunal a ordonné la suppression anodine d'un seul produit, celui intitulé “biscuit de mer”, de la liste des PPN.