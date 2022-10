Nouvel accident mortel à Pirae

Tahiti, le 26 octobre 2022 – Un piéton d'une cinquantaine d'années écrasé mercredi matin à Pirae porte à 29 le nombre de tués sur la route cette année. Presque autant que sur l'ensemble de l'année 2021.



L'année est encore loin d'être terminée, mais elle s'annonce noire sur les routes polynésiennes. Tôt mercredi matin vers 6 heures, un piéton âgé d'une cinquantaine d'années a été écrasé par un véhicule de livraison au niveau du rond-point situé à proximité du magasin Araka à Pirae, rapportent TNTV et Polynésie la 1ère . Selon les éléments de nos confrères, la victime était déjà au sol lorsque le véhicule lui a roulé sur la tête à faible allure sans le voir.Ce nouveau décès porte à 29 le nombre de morts sur les routes en Polynésie française depuis le début de l'année, à ceci près qu'une 30victime plongée dans le coma au Centre hospitalier pourrait venir alourdir ce bilan. Ce chiffre atteint donc déjà le bilan annuel de 30 morts sur l'ensemble de l'année 2021. Ces dix dernières années, le triste record annuel de tués sur les routes a été de 36 victimes en 2018 et 2012. À l'inverse, ce chiffre a réussi à tomber à 17 et 15 en 2014 et 2015.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 26 Octobre 2022 à 11:58 | Lu 2207 fois