Nouveaux vaccins obligatoires et carnet de santé api depuis le 1er janvier

La Direction de la santé a publié le nouveau modèle du carnet et des certificats de santé de l’enfant. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Le nombre de vaccins obligatoires en Polynésie française est en effet passé de huit à onze depuis le début de l'année. Les vaccins contre la coqueluche, les oreillons et contre la maladie à pneumocoque sont désormais obligatoires et non plus seulement recommandés.



"L’objectif à atteindre est de maintenir une couverture vaccinale de 95 % pour l’ensemble des vaccinations, répondant ainsi aux objectifs de santé publique pour la Polynésie", indiquait le gouvernement en novembre dernier. "En 2012, elle était de plus de 97 %. Afin de pérenniser ces bénéfices et pour garantir la non-introduction de maladies, dont la Polynésie française est préservée, le projet de loi du Pays qui a été examiné en conseil des ministres inscrit ces vaccins recommandés au titre de vaccins obligatoires."



Dans ce carnet de santé, vous verrez des modifications sur les messages de prévention et de nouvelles recommandations, de nouvelles courbes pour le suivi de la croissance des enfants ont été réalisées. Ce carnet de santé inclut aussi les nouvelles recommandations vaccinales.

Le carnet de santé délivré gratuitement par la maternité. Il s’accompagne de trois certificats de santé.