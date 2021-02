Nouveau trafic d'ice démantelé à Papeete

Tahiti, le 16 février 2021 - Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en juin 2020, les policiers de la DSP ont procédé le 9 février à l'interpellation de six individus soupçonnés d'avoir pris part à un trafic d'ice à Papeete et dans les communes limitrophes. Placés en détention provisoire, les six mis en cause seront jugés en comparution immédiate le 11 mars.



Dans un communiqué diffusé lundi, le procureur de la République, Hervé Leroy, a annoncé que les policiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) avaient interpellé six individus le 9 février. Ces arrestations ont été faites dans le cadre d'une enquête préliminaire pour trafic de stupéfiants ouverte en juin 2020 par le parquet. Tel que le précise le procureur de la République, les investigations ont permis d'établir que " l'organisateur de ce réseau, déjà condamné pour trafic d'ice en 2015, achetait et revendait de l'ice à Papeete et dans les communes limitrophes" pour une quantité totale de 36 grammes. Entre septembre 2020 et le 9 février, ce trafic a donc généré "plusieurs millions de Fcfp".