Nouveau tour de l'île pour la “Team brouette”

Tahiti, le 10 mai 2023 – La “Team brouette”, composée du jeune militant écologiste Jason Man et de quelques camarades, effectuera un nouveau tour de l'île de Tahiti à pied, du 22 au 24 mai. En poussant leur brouette, ils souhaitent alerter la population sur l'urgence climatique et l'inviter à participer à la prochaine marche pour le climat qui aura lieu le 17 juin.



La “Team brouette”, conduite par le jeune militant écologiste Jason Man, repart sur les routes de Tahiti pour un nouveau tour de l'île à pied, en poussant une brouette. Celui-ci aura lieu du 22 au 24 mai avec un double objectif : alerter et attirer l’attention sur l’urgence écologique et tout particulièrement le dérèglement climatique, mais aussi inviter la population à participer à la marche pour le climat, organisée le samedi 17 juin et dont le départ sera donné à 14 heures place Tarahoi.



L'équipe d’activistes a déjà effectué plusieurs tours de l'île, à Tahiti et Moorea, avec sa brouette pour porter son message écologique et, en février 2020, pour aller à la rencontre des candidats aux élections municipales dans les différentes communes afin de leur soumettre leurs propositions pour préparer la Polynésie au réchauffement climatique.



Dans un communiqué, la “Team brouette” rappelle qu'il y a urgence à se mobiliser contre le changement climatique en “accélérant drastiquement nos stratégies d’adaptation” et cite le 6e rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), rédigé à l'attention des décideurs : “Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque : le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Tout retard supplémentaire dans l’action mondiale concertée et anticipée en matière d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique manquera une brève occasion, qui se referme rapidement, de garantir un avenir vivable et durable pour tous.”



Le périple de la “Team brouette” est à suivre sur la page Facebook de l'association Te Motu. Les militants quitteront Papeete le 22 mai à 5 heures du matin pour une arrivée prévue à Tiarei vers 22 heures, d'où ils repartiront le lendemain matin à 5 heures pour arriver à Paea vers 22 heures. La dernière étape, samedi 24 mai, sera plus courte. Ils quitteront Paea à 5 heures pour arriver à Papeete vers midi.