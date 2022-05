Nouveau succès pour Kahiri Endeler au GP de Arue

Tahiti, le 22 mai 2022 - La commune de Arue a organisé son Grand Prix samedi après-midi. Régulièrement dominateur depuis le début de la saison, Kahiri Endeler a signé une nouvelle victoire en s’imposant au sprint devant Eddy Leroux, son coéquipier de Tamarii Punaruu.



Au menu des cyclistes locaux, samedi, un critérium en circuit fermé, un exercice qui se distingue de l’étape en ligne dans son approche tactique dans la mesure où les tentatives d’échappées y sont plus difficiles à partir du moment où les coureurs restent constamment en ligne de mire les uns des autres. Cela n’a toutefois pas refroidi l’ardeur du peloton 3e catégorie sur un circuit de 2 km dessiné entre les ronds-points du camp d’Arue et de Erima pour une distance totale de 50 km soit 25 tours.



Le rythme a été élevé dès le départ ce qui n'a pas empêché les attaques. La première échappée sérieuse a lieu au 6e tour avec un quatuor composé de Kahiri Endeler (Tamarii Punaruu), Nuumoe Lintz (Pirae), Heiarii Manutai (Arue) et du triathlète Jean-Marc Rimaud (Fei Pi). Les quatre hommes prennent les relais à tour de rôle pour creuser l’écart avec le peloton et compter 35 secondes d’avance au 15e tour.



Ça sentait le bon coup pour la gagne et cela a été encore plus évident à quatre tours de l’arrivée, lorsqu'Eddy Leroux est revenu de l’arrière comme une bombe et a donné encore plus de relief à l’échappée. La victoire s'est finalement jouée au sprint et Kahiri Endeler s'est montré le plus véloce dans l’exercice pour s’imposer devant Leroux, Lintz, Manutahi et Rimaud. Tamarii Punaruu réalisait ainsi un nouveau doublé après celui de la 4e et dernière étape de la Coupe Tahiti Nui, mais dans un ordre différent, Leroux ayant alors devancé Endeler.



Dans la catégorie "Pass Open", courue sur 15 tours et longue de 30 km, Bastien Guegano déclaré vainqueur dans un premier temps a été déclassé pour avoir roulé derrière une voiture, pratique interdite par le règlement. Deuxième, François Le Stunff, son partenaire du Team Reka, a hérité de la première place.

Une sélection tahitienne ambitieuse à La Réunion Déjà vainqueur cette saison du Mémorial Malmezac, de la Coupe Tahiti Nui et de la Sea Otter Classic en Californie, Kahiri Endeler a incontestablement passé un cap et espère beaucoup de sa participation aux Championnats de France Outre-Mer les 11 et 12 juin à La Réunion. "La forme est là en ce moment donc j’en profite et mon équipe me fait confiance et contribue à mes succès", a indiqué Endeler. "Je suis bien monté en régime cette saison et j’ai beaucoup travaillé pour être prêt pour les prochains Championnats de France Outre-Mer. Ce sera un vrai test pour mieux situer mon niveau. J’y aurai de l’ambition et c’est aussi le cas de toute la sélection tahitienne."



À noter par ailleurs qu'Eddy Leroux, l'un des grands animateurs du peloton depuis trois ans et coéquipier modèle au sein de Tamarii Punaruu, disputera sa dernière course locale dimanche prochain lors du Grand Prix de Taiarapu. Il partira ensuite à La Réunion avec la sélection tahitienne avant de prendre la direction de Brest où il est muté au sein de la marine.

Résultats *3e catégorie (50 km)

1. Kahiri Endeler Tam Punaruu 1 h 19’ 56’’

2. Eddy Leroux Tam Punaruu mt

3. Nuumoe Lintz Pirae mt

4. Heiarii Manutah à 1’’

5. Jean-Marc Rimaud à 1’’



*Pass open (30 km)

1. François Le Stunff Reka à 50’ 00’’

2. Tehei Collorig VCT mt

3. David Pito Fei Pi à 1’’

4. Elodie Touffet Fei Pi à 1’’ (1re femme)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 22 Mai 2022 à 11:29 | Lu 221 fois