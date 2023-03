Nouveau sit-in contre la réforme nationale des retraites mardi

Tahiti le 10 mars 2023 - Pas d’appel à la mobilisation de l’intersyndicale des fonctionnaires d’État contre la réforme des retraites ce samedi 11 mars à Papeete. L’intersyndicale affirme néanmoins "rester solidaire au mouvement métropolitain" et organisera un nouveau sit-in au Monument aux morts à Papeete le mardi 14 mars prochain.



L’intersyndicale des fonctionnaires d’État de Polynésie française ne suivra pas l'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites initialement prévu ce samedi 11 mars. En revanche, les syndicats appellent à faire un sit-in devant le haut-commissariat mardi 14 mars prochain. Soit une journée en avance sur le prochain mouvement de grève nationale fixé au 15 mars. "Ce samedi, on ne va rien organiser. On appelle tout de même ceux qui souhaitent manifester à le faire", informe Thierry Barrère, secrétaire générale de l’Unsa Éducation. "On a vu au niveau de l’intersyndicale que ça ne bougeait pas trop concernant la mobilisation de samedi. Mais on est toujours solidaire des mouvements en métropole. Ils viennent d’actionner le 44.3. Ils ont clos les débats au Sénat. On se demande si ça ne va pas encore obérer le débat au niveau du processus législatif", s’inquiète Thierry Barrère.

Résolution sur l’ITR votée à l’APF Une résolution relative au soutient d’un dispositif de compensation de l'extinction de l’Indemnité temporaires de retraite (ITR) a été présentée et adoptée à l’unanimité jeudi par l’assemblée de Polynésie française. L’Unsa en Polynésie est à l’origine de la proposition de cette résolution, rappelle encore son secrétaire général. Elle sera par la suite transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat pour être étudiée par les parlementaires nationaux. "C’est un geste politique fort. Il apportera encore de la pression et de l’eau au moulin. En Polynésie, tout le monde attend cette compensation", soutient Thierry Barrère.

Rédigé par Guillaume Marchal le Vendredi 10 Mars 2023 à 12:21