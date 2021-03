Nouveau renvoi pour l'affaire Ravel-Le Gayic

Tahiti, le 2 mars 2021 - En raison de l'incapacité de deux des prévenus et de l'un des avocats de Bill Ravel de se présenter à l'audience, le procès du premier volet de l'affaire de corruption dite affaire Ravel-Le Gayic, qui devait débuter mardi pour trois jours, a été renvoyé au 8 novembre. L'affaire avait déjà été renvoyée une première fois en février 2020.



L’homme d’affaires, Bill Ravel, le syndicaliste de la CSIP, Cyril Le Gayic, ainsi que trois autres prévenus devaient comparaître mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour être jugés pour les chefs de corruption et complicité de corruption dans l'affaire Ravel-La Gayic. Deux des cinq prévenus ainsi que l'un des avocats parisiens de Bill Ravel n'ayant pu rejoindre le territoire en raison des mesures liées au Covid-19, l'affaire a été renvoyée au 8 novembre.



Ce premier volet de l’affaire qui avait éclaté en 2012 porte sur le versement de 11 millions de Fcfp de l’homme d’affaires au syndicaliste entre 2008 et 2011, que la justice soupçonne d’avoir été la contrepartie de la fin d’une grève au sein de la société Pétrocéan en 2008 et du maintien de la paix sociale dans la société par la suite. Outre les deux protagonistes de l’affaire, l’ancien proche de Bill Ravel, Gaston Tetuanui, et son ancienne secrétaire comptable, Carole Toofa, sont également poursuivis pour leur rôle de porteurs d’enveloppes dans ce dossier, en ayant participé à une vingtaine de remises d’argent en espèce au leader de la CSIP en trois ans. L’ex-comptable de Bill Ravel, Barbara Than Trong, est quant à elle poursuivie pour sa complicité dans les mouvements financiers au sein des sociétés pour permettre ces transferts d’argent jusqu’au syndicaliste.