Nouveau renfort de 44 volontaires de la sécurité civile

Tahiti, le 6 septembre 2021 - Un détachement de 44 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile est arrivé lundi matin à Tahiti pour renforcer les centres communaux d'incendie et de secours et les équipes de vaccination.



Le dispositif de soutien exceptionnel apporté par l’État en Polynésie française dans le cadre de la crise Covid est renforcé par l'arrivée, lundi matin, d'un détachement de 44 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers sont dépêchés en renfort des centres communaux d'incendie et de secours, à Punaauia, Teva i uta et Taiarapu-Est. Ces militaires de la sécurité civile seront également affectés en renfort des équipes de vaccination.



Avec ce nouvel apport en personnel d'intervention, un total de 192 soignants ou militaires est actuellement en Polynésie française dans le cadre du dispositif de soutien de l'Etat à la collectivité face à l'épidémie de variant Delta. Entre le milieu de la semaine dernière et ce week-end, 148 infirmiers, aides-soignants, médecins ou psychologues sont en effet arrivées au fenua, envoyés par la réserve sanitaire ou Santé publique France. Ils ont été répartis dans les structures de soin.