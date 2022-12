Nouveau record de production hydroélectrique pour EDT

Tahiti, le 21 décembre 2022 - Durant la semaine du 12 au 18 décembre, les équipes de Marama Nui d’EDT ont enregistré un record de production hydroélectrique : 7.04 GWh.



Chez Marama Nui, un nouveau record de production hydroélectrique a été enregistré. Durant la semaine du 12 au 18 décembre, ce ne sont pas moins de 7.04 GWh d’énergie qui ont été fabriqués. L’ancien record de 6.9 GWh avait été enregistré en janvier 2019.



Ces très bons résultats sont dus, entre autres, aux très fortes pluies survenues la semaine passée. Mais les “nombreuses améliorations apportées lors des travaux réalisés sur les ouvrages” et la “totale disponibilité du parc hydroélectrique” sont aussi en cause. Par ailleurs, un autre record est à noter. Le samedi 17 décembre, le taux de pénétration d’énergie renouvelable a en effet atteint le chiffre record de 80% sur 24 heures avec 69% d’hydro et 11% de photovoltaïque.



Dans son communiqué, EDT indique que ses équipes vont “poursuivre leurs efforts en 2023 pour accompagner le Pays dans sa volonté de transition énergétique”.



D'après CP