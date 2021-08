Nouveau prêt de l'Etat pour Air Austral

Paris, France | AFP | dimanche 28/08/2021 - La compagnie aérienne Air Austral, dont la rentabilité a été mise à mal par la crise sanitaire, va bénéficier d'une nouvelle aide de l'Etat sous la forme d'un prêt de 20 millions d'euros, selon un arrêté publié dimanche au Journal officiel.



"L'Etat versera vingt millions d'euros, au titre du programme du fonds de développement économique et social (FDES), par l'entremise de Natixis, sous la forme d'un prêt au profit de la société Air Austral SA", selon cet arrêté.



Cette aide vient s'ajouter, entre autres, à un prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros annoncé début avril par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et à 120 millions d'euros de financements au titre de 2020, dont 80 millions via des prêts garantis par l'Etat, pour soutenir la compagnie basée à la Réunion.



"L'Etat français soutiendra Air Austral (...) qui est vitale pour l'île de la Réunion, qui représente plusieurs centaines d'emplois, d'abord avec un prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros", avait indiqué M. Le Maire le 7 avril devant les sénateurs.



Spécialiste des vols à destination et en provenance de l'océan Indien, Air Austral a vu son chiffre d'affaires chuter de 55% par rapport à fin mars 2020, selon la Région Réunion.



Victime comme l'ensemble du secteur aérien de l'effondrement du trafic et des mesures de restrictions aux déplacements, la compagnie était fin mars "proche de l'équilibre", selon la Région mais sa trésorerie devrait plonger à -41 millions d'euros en février 2022.



Par ailleurs, Air Austral et la compagnie Corsair avaient annoncé le 17 août une coopération commerciale, soit une mise en commun de leurs moyens pour desservir l'océan Indien, afin d'améliorer leur rentabilité.



Basée à La Réunion, Air Austral dessert l'île Maurice, les Comores, Madagascar, les Seychelles, mais aussi l'Afrique du Sud, Bangkok et l'Inde du Sud. Corsair dispose elle de liaisons vers la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'île Maurice, Mayotte, la Côte d'Ivoire, Montréal et la République dominicaine.



Air Austral opère trois Boeing B777, deux B787 et trois A220.