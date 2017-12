Nouveau logo et nouveau nom pour Polynésie 1ère

PAPEETE, le 12 décembre 2017 - La chaine de télévision Polynésie 1ère appartenant au groupe France Télévisions va changer de nom et de logo le 29 janvier 2018. Désormais, il faudra l’appeler « polynésie la 1ère » ou tout simplement « la 1ère », et côté logo, un petit point jaune fait son apparition.



Révélé via la mise à jour hebdomadaire de la base des marques de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), le nouveau logo reprend le code couleur jaune jusque-là réservé à l'outremer.

Parmi les changements notoires, la mention « Première » est remplacée par le seul chiffre 1, un point jaune apparaît dès lors entre Polynésie et le chiffre 1, et le nom Polynésie perd sa majuscule.

La façon de prononcer le nom de la chaîne devrait elle aussi évoluer. On ne dira plus à l’avenir Polynésie 1ère mais « polynésie la 1ère » ou « la 1ère » tout court.