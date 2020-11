Nouveau gouvernement néo-zélandais: Ardern fait le choix de la diversité

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 02/11/2020 - La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a présenté lundi son nouveau gouvernement, qu'elle a qualifié d'"incroyablement divers", avec notamment à la tête de la diplomatie de l'archipel une Maorie arborant sur le visage un tatouage traditionnel.



Forte de son triomphe aux élections générales du 17 octobre, la dirigeante travailliste a pu constituer une équipe sans les populistes de Nouvelle-Zélande D'abord (NZF), encombrant partenaire lors de son premier mandat. Elle conserve cependant le soutien des Verts.



Elle a expliqué que la priorité de son deuxième mandat serait la gestion de la pandémie et la relance économique, et créé un nouveau ministère de la Réponse au Covid-19.



Mme Ardern, 40 ans, a choisi pour le poste de vice-Premier ministre Grant Robertson, qui sera la première personnalité ouvertement homosexuelle à occuper le poste crucial de numéro 2 du gouvernement, chargé notamment de suppléer la cheffe du gouvernement quand elle se trouve à l'étranger.



Les femmes et la communauté maorie sont fortement représentées dans ce gouvernement de 20 membres, et notamment aux Affaires étrangères, un poste qui a été confié à Nanaia Mahuta, qui présente la particularité de porter le moko kauae, tatouage du menton réservé aux femmes dans la culture maorie.



Tout en faisant part de sa fierté quant à la diversité de son équipe, Mme Ardern a souligné que les nominations s'étaient faites au mérite. "C'est un gouvernement qui rassemble de nombreux talents, mais qui est aussi incroyablement divers", a déclaré Mme Ardern.



Ministère de la Réponse au Covid-19



"C'est important de le souligner, ce sont des individus qui ont été nommés pour ce qu'ils apportent au gouvernement, tout en reflétant la Nouvelle-Zélande qui les a élus", a-t-elle poursuivi. "C'est quelque chose dont nous devons être fiers, en tant que pays".



M. Robertson, 49 ans, était le stratège de Mme Ardern pendant sa campagne. Il était aussi un poids lourd du précédent gouvernement puisqu'il était aux Finances, un portefeuille qu'il a conservé. Il devient en outre ministre des Infrastructures.



Interrogée sur l'importance d'avoir nommé un homosexuel au poste de numéro deux, Mme Ardern a répondu qu'il avait été choisi pour ses qualités de chef et pas pour son orientation sexuelle.



Mme Ardern, qui a été plébiscitée dans les urnes à la faveur de ses succès contre la pandémie, a nommé l'ex-ministre de la Santé Chris Hipkins au nouveau ministère de la Réponse au Covid-19.



Ce changement fait que M. Hipkins pourra se concentrer sur certaines questions cruciales dans la lutte contre l'épidémie comme les contrôles aux frontières et la gestion des quarantaines, sans se laisser distraire par les autres dossiers sanitaires.



Deux élus Verts ont par ailleurs été choisis par Mme Ardern. James Shaw sera secrétaire au Changement climatique et Marama Davidson est chargé de la prévention des violences familiales et sexuelles.



Le gouvernement sera investi vendredi.