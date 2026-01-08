

Nouveau format pour le Parauparau Tahiti

Tahiti, le 22 janvier 2026 - Tahiti Tourisme a organisé une conférence de presse jeudi matin pour évoquer les temps forts à venir en 2026, dont le retour du Parauparau Tahiti qui sera organisé les 19 et 20 février sous un nouveau format.



Pour sa première conférence de presse de l'année qui s'est déroulée jeudi matin, Tahiti Tourisme a présenté ses temps forts pour l'année 2026 : le retour du Parauparau Tahiti, sa conférence annuelle, le Salon du tourisme et le séminaire des comités du tourisme.



Tel que l'explique la directrice de Tahiti Tourisme, Vaihere Lissant, le Parauparau Tahiti va faire son retour dans le but de favoriser la “commercialisation de Tahiti et des îles” : “C'est un événement destiné aux professionnels du tourisme polynésien, qu'on organise sur deux jours à Tahiti, les 19 et 20 février prochain. L'idée, c'est qu'on amène une quarantaine de tours opérateurs de cinq marchés – l'Amérique du Nord, avec le Canada, les États-Unis, le Mexique, et la région Pacifique avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quarante tours opérateurs vont donc venir rencontrer 75 partenaires touristiques polynésiens donc là, on a vraiment toute l'industrie qui est représentée, que ce soient les transporteurs aériens, les hébergements flottants, terrestres, prestataires d'activités. Il y a 1 000 rendez-vous déjà à date qui sont fixés, donc ce sont vraiment deux jours intenses pour favoriser les relations commerciales et la commercialisation au final de Tahiti et ses îles sur ces marchés.”



Le monde “divisé”



Si l'événement avait jusqu'en 2023 lieu tous les deux ans, il sera désormais organisé chaque année avec une variation de son format puisque Tahiti Tourisme a “divisé” le monde en deux. Si le Parauparau Tahiti de 2026 vise les marchés de “proximité” – l'Amérique du Nord et le Pacifique –, il concernera l'année prochaine les “marchés long-courriers” que sont l'Europe et l'Asie.



Si le tourisme “va bien” et que Tahiti Tourisme pense finir l'année 2025 avec de “meilleurs chiffres” qu’en 2024, sa directrice indique rester “prudente pour 2026” en raison du “contexte géopolitique, notamment sur le marché nord-américain” dont dépend beaucoup le tourisme polynésien. Elle explique donc qu'il est “vraiment important d'aller diversifier”.

Le Salon du tourisme Pour la dernière fois cette année, le Salon du tourisme sera organisé au parc expo de Mama'o du 6 au 8 février, un lieu qui sera ensuite utilisé pour les Jeux du Pacifique. Si 286 exposants sont d'ores et déjà inscrits, les offres seront consultables en ligne sur www.salondutourisme.pf à partir du 30 janvier. Le salon ouvrira ses portes le vendredi 6 février à 9 heures.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 22 Janvier 2026 à 13:33 | Lu 309 fois



