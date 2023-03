Nouveau ferry en juin pour l'Apetahi Express

Tahiti le 27 mars 2023 – Alors que la ligne Apetahi Express a fêté ses deux ans dimanche, le groupe Degage a diffusé des photos sur les réseaux sociaux du futur ferry catamaran de 66 mètres qui assurera la liaison Tahiti-Bora Bora. Le navire sera livré en juin.



Une longueur de 66,4 mètres, 15,5 mètres de largeur, 1,8 mètre de tirant d'eau et 2,5 milliards d'investissement : Le groupe Degage, armateur des navires Aremiti, a diffusé lundi les photos du futur ferry catamaran qui assurera dès juin prochain la ligne Apetahi Express entre Tahiti et Vaitape à Bora Bora. Deux ans après avoir lancé cette nouvelle liaison maritime, le groupe Degage se “tourne de nouveau vers l'horizon”avec l'arrivée de ce nouveau catamaran alors que c'est l'Aremiti 5 qui assure actuellement la liaison.



Le prochain navire de la compagnie Aremiti, construit dans le chantier naval de la compagnie australienne Austal, pourra accueillir jusqu'à 574 passagers en plus des 80 sièges situés sur le pont extérieur. Le ferry catamaran pourra transporter jusqu'à 16 tonnes de fret et se propulser à une vitesse maximale de 35,8 nœuds pour une autonomie de 360 miles marins, soit 667 km. Il a été spécialement conçu pour tenir la mer et traverser le mara'amu.



Rappelons par ailleurs qu'en novembre 2021, le groupe Degage avait obtenu une défiscalisation locale de 992 millions pour la construction de ce nouveau navire à 2,5 milliards de Fcfp qui sera donc livré en juin prochain.