"Nous sommes tous sur le pont"

Sous respirateur artificiel, une patiente dort pour pouvoir supporter la sonde introduite dans la gorge jusqu’à la trachée. "Ça lui apporte le maximum d’oxygène possible" indique Laure Baudouin, chef du service de réanimation. Et comme ça ne suffit pas, la patiente est également placée sous ECMO, une technique de circulation extracorporelle, pour l’oxygénation du sang. "La machine extrait son sang le passe dans un oxygénateur et lui renvoie du sang oxygéné. C’est la prise en charge optimum" poursuit la responsable. Voilà à quoi ressemble la forme la plus grave de la maladie.



A ce stade, le patient a besoin de grosses doses d’oxygène et ne tolère pas les appareils au niveau clinique. "Les patients qui commencent à être essoufflés, on leur met un appareil au bout du doigt pour voir la quantité d’oxygène dans le sang, si elle reste trop basse par rapport à la quantité d’oxygène qu’on leur apporte au niveau respiratoire, qu’il ne peut plus parler tellement il est essoufflé, là on les passe en réanimation pour leur donner encore plus d’oxygène".



Qui dit réanimation ne dit pas forcément intubation. Plusieurs systèmes permettent d’apporter de l’oxygène. Avant d’arriver en réanimation, les patients ont d’abord des petites lunettes nasales d’oxygène. "Quelques litres, si ça ne suffit pas on leur met un masque qui va jusqu’à 5 à 8 litres, si ça ne suffit toujours pas on peut apporter un masque à haute concentration équipé d’un petit ballon, et si ça ne suffit toujours pas ils viennent en réanimation" développe Laure Baudouin. "Là on a deux autre systèmes : l’oxygénation à haut débit, un système qui envoie de très grosses quantités d’oxygène dans le nez. Si ça ne suffit toujours pas, on passe à l’intubation avec ventilation artificielle."



Le patient est alors endormi pour des raisons de confort, "parce que ce n’est pas du tout agréable d’avoir un tuyau dans la trachée", mais aussi "parce qu’il ne faut pas qu’il s’agite, ou qu’il fasse des efforts sinon il risque d’être encore plus en dette d’oxygène au niveau de tous les organes."

La réanimation compte dix infirmiers, auxquels s’ajoutent deux experts techniques pour la manipulation des machines. Si l’un d’eux tombe malade, la charge de travail se reporte sur les autres. C’est là que ça coince. "Plus il y a de malades, plus il faut ouvrir des secteurs et donc avoir du personnel. On a recensé d’autres infirmiers formés en réanimation dans les autres étages, mais si on les rapatrie en réanimation, il faut les remplacer" résume la responsable, rappelant qu’un bon infirmier en réanimation nécessite cinq ans de formation.