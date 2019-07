"Nous sommes conscients que la drogue circule en prison"

PAPEETE, le 24 juillet 2019-Le directeur du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Polynésie française, Lionel Lecomte, quittera ses fonctions le 5 août prochain. Trafic d’ice, politiques publiques en matière de délinquance : l’homme se dit «préoccupé » par l’avenir.



Durant ces trois années passées à la tête du SPIP, quels sont les chantiers principaux sur lesquels vous avez travaillé ?



"L’administration pénitentiaire a fait un effort considérable pour la Polynésie française. Lorsque je suis arrivé ici, il y avait 22 personnels. Aujourd’hui, nous sommes 59. La pluridisciplinarité s’est mise en place. Un gros effort de formation a été fait, notamment avec la venue de pointures mondiales en matière de criminologie telles que le directeur de la probation au Québec, Denis Lafortune. De ces trois années, je retiens essentiellement une structuration du service. Nous sommes passés d’un travail social à la carte à la mise en place de méthodes structurées avec une évaluation du niveau de risque, un plan d’accompagnement adapté à ce niveau de risque. A titre informatif, nous sommes ceux qui avons mis le plus grand nombre de programmes de prévention de la récidive au niveau national. Cette dynamique collective est à la fois liée aux moyens dont j’ai bénéficié mais également à la qualité des personnes avec lesquelles j’ai travaillé."



Il était important pour vous d’instaurer la justice restaurative en Polynésie. Où en est le SPIP aujourd’hui ? Quelles sont les avancées dans ce domaine ?



"Travailler la justice restaurative, c’est prendre la réalité sous un autre prisme. Jusqu’à présent, nous travaillions uniquement avec des personnes sous contrainte. Hors, la justice restaurative nous impose de travailler avec des personnes qui sont volontaires. Nous avons mis en place un partenariat avec l’APAJ et nous avons progressivement travaillé sur la formation des personnels sur le territoire afin de mettre en place des rencontres auteur-victime. Cela a été le cas cette année avec les auteurs de vols avec violence et leurs victimes et les résultats ont été bluffants. Une quinzaine de personnes sont entrées dans le dispositif en quelques mois et 100% des victimes se sont dites apaisées et soulagées".



Lors de sa récente venue en Polynésie, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, a notamment visité le centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania dont elle a dénoncé l’état "pas acceptable". De quelle manière va-t-il être amélioré ?



"Depuis que je suis en Polynésie, les petits travaux sont monnaie courante à Nuutania et son aspect extérieur diffère de son aspect intérieur. Dans la prison, c’est vétuste mais propre. La ministre a rejoint l’administration pénitentiaire sur la nécessité de mettre en place un schéma directeur. Le problème de ce schéma directeur est qu’aujourd’hui, il n’est pas prévu dans le plan prison. Cela signifie, sauf changement, que les travaux vont être effectués par la mission Outre-mer et ses moyens. Cela va se faire progressivement en commençant par ce qui est absolument nécessaire : le quartier femmes. Car les détenues vivent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. »