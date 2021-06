“Nous ne sommes pas à l'abri d'une autre épidémie”

Tahiti, le 22 juin 2021 – Six mois après le début de la vaccination, le responsable de la plateforme Covid, Manutea Gay, veut voir le verre à moitié plein, saluant le niveau de protection des populations vulnérables. Mais le net ralentissement du rythme d'injections oblige l'autorité sanitaire à envoyer ses équipes au contact des indécis, dans une course contre le variant delta, jusqu'à présent repéré par les contrôles sanitaires aux frontières et contenu.



Six mois après le lancement de la vaccination, quel bilan faites-vous ?

“On a démarré avec des objectifs bien définis : protéger les populations vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées ou avec des comorbidités. Nous avons atteint des taux intéressant avec 70% des plus de 75 ans, et 47% des 60 à 74 ans, ce qui est très positif. Globalement, la population dite vulnérable est vaccinée. Mais dans l'ensemble 21,6% de la population totale est vaccinée et 30% des 18 ans et plus”.



Est-ce que ça suffit à faire barrage à une autre vague épidémique ?

“Bien sûr que non, il faut vacciner tout le monde. La couverture doit être la plus élevée possible. On a entendu le ministre des Outre-mer évoquer 70%. Je rappelle qu'on ne peut pas se comparer à des pays comme Israël (56% de vaccination complète, Ndlr) car non seulement ils n'ont pas la même stratégie, mais en plus ils sont tous regroupés au même endroit, alors que nous sommes éparpillés.

Si les vaccinodromes ont été extrêmement efficaces au début avec plus de 3 000 personnes, le rendement aujourd'hui entre l'investissement dans une telle opération et le public touché n'est plus intéressant. Il faut entre 120 à 150 personnes pour animer un vaccinodrome, l'installer, le faire vivre et le démanteler. C'est pourquoi on cherche à optimiser nos ressources humaines pour pouvoir répondre aux personnes qui ne viennent pas. Depuis un mois, on oriente notre stratégie sur les quartiers, avec le concours des communes qui connaissent leur population. Ce qui nécessite une logistique technique plus compliquée. Nous avons commencé par Pirae, Mahina et Arue. Ça nous permet de toucher entre 50 à 100 personnes dans la journée”.