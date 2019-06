« Nous devons cesser de considérer l’océan comme un dépotoir et un réservoir aux ressources illimitées »

En quoi Marae Moana est un succès ?

Avec cette législation, nous sommes assurés que nos ressources marines et notre pêche artisanale seront préservées pour les générations futures. Marae Moana est très importante parce qu’elle réunit le gouvernement, les représentants des associations et du secteur privé pour s’attaquer aux problèmes des océans collectivement. Tout le monde a un nombre égal de participants à la table de négociation et les décisions sont prises de manière transparente et démocratique.



Quels ont été les principaux obstacles auxquels vous avez fait face ?

Le principal défi que nous avons rencontré était le manque de vision de certains services publics au départ. Le gouvernement ne répondait pas à la demande de la population. Certains ne voulaient pas reconnaitre les avantages de long terme des zones de protection et ne voyaient que les aspects négatifs. Au niveau international, il n’est pas rare que les représentants de la société civile qui militent pour protéger l’environnement soient mis au ban. Ils voient souvent leurs propositions rejetées et leurs questions ignorées. Ils sont même parfois discrédités en dépit de preuves, forcées à se taire quand ils souhaitent s’exprimer librement ou insultés parce qu’ils ne suivent pas la ligne. Mais heureusement aux îles Cook, la voix du peuple a fini par être entendue et respectée.



Quelle a été votre stratégie pour contrer ces obstacles ?

Pour inverser la tendance, nous avons fait appel à des experts internationaux pour informer les services publics. Ils ont été vraiment utiles, notamment pour parler des espèces migratrices et des zones de reproduction qui doivent être protégées pour augmenter la population de certaines espèces. Les ONG internationales nous ont aussi aidés à convaincre les décideurs. Elles nous ont présenté des personnes importantes au niveau international. Elles ont réalisé des vidéos ou nous ont offert des fonds pour pouvoir communiquer et sensibiliser la population.



Quel est votre message pour le Pacifique et la planète ?

Il ne suffit pas d’établir des zones de protection marine, d’exiger des études d’impact environnemental, d’adopter des lois et des directives. Nous devons aussi cesser de considérer l'océan comme un dépotoir et un réservoir aux ressources illimitées. Notre océan, de ses eaux les plus profondes jusqu’à la splendeur de ses récifs, détient une véritable personnalité. Mais il est maltraité, attaqué et il appelle maintenant à l’aide. Tous ensemble, nous les peuples du Pacifique, pouvons venir à son secours !