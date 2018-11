Nos savoirs traditionnels insuffisamment protégés

PUNAAUIA, le 27 novembre 2018. Chercheurs et spécialistes du Droit se sont réunis ce mardi pour définir quels outils peuvent être mis en place pour protéger nos ressources biologiques et nos savoirs traditionnels associés à la biodiversité. Le but : éviter que des multinationales ou que des organismes de recherche se les accaparent.



Dans le prolongement du colloque international sur les plantes aromatiques, médicinales et cosmétopées qui s'est tenu la semaine dernière, l'université de Polynésie française a organisé ce mardi une journée d'étude sur le thème "Ressources biologiques : recherche-développement, sécurité juridique et partages d'expériences".



Ce rendez-vous avait pour objectif de réaliser un bilan juridique et scientifique de l'exploitation des ressources biologiques sous l'angle de la réglementation APA (accès aux ressources biologiques et partages des avantages). Pour faire simple, il s'agit de trouver comment agir et réglementer à moyen et long termes pour protéger nos savoirs traditionnels mais aussi les vertus encore inconnues de notre biodiversité.



Pour lutter contre la biopiraterie, le protocole de Nagoya a été adopté en 2010 et signé depuis par une centaine de pays, dont la France, pour encadrer l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages (APA) qui peut en résulter. Au fenua, une loi du Pays a été adoptée fin 2011 à Tarahoi pour atteindre le même objectif. "Ce qui est dommage c'est que le législateur polynésien n'a pas pris d'arrêt d'application" , a regretté ce mardi Arnaud de Raulin, professeur en droit public à l'université de Polynésie française. "Depuis plus de cinq ans, il n'y a pas eu du tout d'arrêté. Ces arrêtés auraient pu préciser le fonctionnement du dispositif APA."



" Notre administration et notre réglementation ne sont pas aboutis par rapport au standard que l'on voit dans les outre-mer ou dans les pays anglo-saxons qui nous entourent" , a reconnu Tearii Alpha, ministre de l'Economie verte. " Nous devons avancer vers une meilleure réglementation qui protège les accès, les partages et les avantages de ce domaine. Ne perdons pas de temps à avancer seul. Il faut qu'on s'inscrive dans un standard européen. L'exemple français européen pourrait nous rendre relativement leader dans la région Pacifique. Avançons vite, cela fait 10 ans que nous attendons que la réglementation évolue. J'espère que vous nous aiderez à mettre le doigt sur ce qu'il faut faire."

Le ministre ajoute : "Ce sujet est très important car on voit des pays qui ont été pillés par les grandes firmes internationales. Il ne faut pas que cela nous arrive".