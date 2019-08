Nos punu pua’atoro ne se vendent plus

PAPEETE, le 7 août 2019 - La Conserverie du Pacifique (Copa) a du mal à liquider ses stocks de punu pua’atoro. Pour l’aider à conserver son activité, le Conseil des ministres a « approuvé » deux mesures économiques pour réduire notamment les prix en rayon.



La concurrence est rude dans le secteur du « punu pua’atoro ». Les offres sont variées et les produits importés sont de plus en plus prisés par les Polynésiens.



Conséquence, la société qui en fabrique localement peine à écouler ses stocks. Face à ce constat, le Conseil des ministres a décidé de soutenir la société Conserverie du Pacifique (Copa).



Elle bénéficiera, désormais, de l’exonération des droits de douane « sur certains matériaux importés et destinés à une transformation en Polynésie . » Elle obtient aussi « un encadrement plus étroit de la marge de détail maximal pour les conserves de corned beef locales à 15 %. »



Ces deux mesures permettront à l’entreprise de réduire ses prix en rayon et d’assurer « une rentabilité améliorée ».



« Ce soutien du Pays permettra le maintien des 26 emplois de cette industrie polynésienne », conclut le communiqué du Conseil des Ministres.