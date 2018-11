"Nos personnes à la rue" ont du talent

Car en effet, bien trop souvent les SDF sont identifiés comme des fauteurs de troubles à Papeete. Mendicité plus ou moins agressive, consommation d'alcool ou de drogues, violences, "certains nous voient comme des animaux, et nous tapent dessus sans raison", complète de son côté Tevai, qui est à la rue depuis six mois suite à une dispute familiale. Il ajoute également, "on devrait organiser plus souvent ce genre d'évènement. En plus de nous occuper, j'aime beaucoup aussi cet esprit d'équipe, et d'entraide qu'il y a entre nous lors des ateliers. On se sent comme dans une famille."



Odile, "la coach des confitures" comme la surnomme Suzanne, travaille depuis un an avec les pensionnaires du centre d'accueil de Te Vai'ete. Grâce à leur travail, elle propose chaque premier dimanche du mois des confitures aux saveurs originales. "Je suis très admirative de ces personnes, et de leur courage notamment. Travailler avec eux c'est un peu comme les montagnes russes, mais ils sont tous capables d'accomplir quelque chose. Il suffit juste de leur donner le petit coup de pouce pour qu'ils reprennent confiance en eux", indique Odile.



Rendez-vous donc ce week-end à la Cathédrale de Papeete pour participer à la kermesse solidaire. A noter que l’intégralité de recettes récoltées samedi et dimanche, leur sera renversée.