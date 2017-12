Norwegian Air Argentina : la Polynésie française bientôt connectée à l’Argentine ?

PAPEETE, le 27 décembre 2017. Après l'arrivée de French Blue et United, la Norwegian va-t-elle être la prochaine compagnie à venir au fenua et à connecter Tahiti à l’Amérique du Sud ? Cette nouvelle liaison pourrait bien devenir bien réelle puisque selon Air Journal, la nouvelle compagnie aérienne low cost Norwegian Air Argentina aurait obtenu l'autorisation de lancer des vols vers Papeete.



Selon le site internet Air Journal, la nouvelle compagnie aérienne low cost Norwegian Air Argentina "compte ouvrir quatre bases dans les aéroports de Buenos Aires, Cordoba, Mendoza et Salta, créant 3200 emplois directs". Le site précise que "Depuis la capitale, Norwegian Air Argentina a reçu l’autorisation de lancer de nouvelles liaisons internationales entre autres vers Fort de France et Papeete, mais aussi vers l’Europe (Zurich, Malaga, Milan, Kiev, Moscou et les bases de Norwegian à Copenhague, Oslo et Stockholm), Tel Aviv, Istanbul, Johannesburg, Perth ou les Etats-Unis (Chicago, Dallas, Fort Lauderdale, Honolulu, Los Angeles, San Francisco, Washington). Sur le réseau régional, la low cost pourrait relier Buenos Aires à Cancun, Cartagena et Puerto Rico ; une vingtaine de nouvelles liaisons ont aussi été accordées sur le réseau intérieur en Argentine. Une liaison directe entre Londres-Gatwick et Buenos Aires est déjà proposée à la vente à partir de mi-février par Norwegian."



C'est à l’aéroport de Cordoba-Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella, que Norwegian Air Argentina a obtenu l’autorisation de lancer des vols vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, Barcelone, La Havane, Cancun, Punta Cana ou Salvador de Bahia entre autres.



Le projet ne semble pas complètement fou puisque Norwegian Air Argentina aurait déjà intégré la Guadeloupe et la Martinique à son programme de vols prévu pour fin 2018. Mais pour l'heure aucune date n'a été annoncée pour relier le fenua.