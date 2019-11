Nonosina à To’ata

TAHITI, le 21 novembre 2019 - La troupe de danse américaine présente Te A’a, un spectacle qui explore les origines. Nonosina part à la (re)découverte de ses racines. Son dernier spectacle en Polynésie avait eu lieu en 2013.



" Nous sommes prêts pour présenter un spectacle à Tahiti ", indique Tiana Liufau, chef de la troupe Nonosina. Elle est également chorégraphe, chef d’orchestre, musicienne. Elle a plusieurs casquettes qu’elle porte tour à tour avec beaucoup de plaisir. Après un calcul rapide, elle se rend compte que voilà dix ans qu’elle a pris les rênes de Nonosina.



Cette troupe (ils sont 124 artistes) est venue raconter ses origines mais aussi grandir. " Les danseuses et les danseurs ont appris, maintenant ils doivent ressentir. Ils doivent comprendre qu’il n’y a pas que l’esthétique, la beauté ", résume Tiana Liufau. En plus du show, point d’orgue du séjour, des rencontres ont été organisées avec Hitireva ainsi qu’une visite au marae Arahurahu.



Elle pointe alors du doigt une danseuse et un danseur qui l’accompagnent. " Ils ont intégré Nonosina, ils avaient 6 ou 7 ans, maintenant, ils sont aux premiers rangs. " Tiana Liufau tient à renforcer les liens entre les artistes mais aussi à enrichir leur histoire.



Elle précise que sa famille est originaire des Samoa et de Hawaii. Sa grand-mère Estella Reid qui a fondé Nonosina était samoane. Portée par son amour pour la danse polynésienne, Estella Reid s’est installée en Californie et a fait du groupe de danse une entreprise familiale.



C’est ensuite la mère de Tiana Liufau puis son propre frère qui ont guidé les artistes engagés. Aujourd’hui Tiana Liufau porte une troupe qui a 54 ans. Elle aime le ‘ori Tahiti et, grâce à lui, c'est toute la Polynésie française qui vit à travers Nonosina.



Te A’a est un voyage dans le temps et dans l’espace. C’est un spectacle spécialement pensé pour To'ata. Il fait le lien entre la danse d’hier et celle d’aujourd’hui, entre la tradition et le quotidien contemporain.



La famille Nonosina est profondément attachée à ses racines des îles Samoa et à Hawaii. Le spectacle Te A’a commencera donc par une présentation de hula sous la direction de Māhealani Mika puis de siva samoa dirigé par Kuegi. La seconde partie sera ensuite entièrement consacrée au ‘ori tahiti.