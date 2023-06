Nolan Yu Chip Lin, nouveau crack des greens

Tahiti, le 2 juin 2023 - Nolan Yu Chip Lin, 11 ans, a remporté à la mi-mai la 5e édition du Tahiti Junior Tour, une compétition de golf réservée uniquement aux joueurs âgés entre 5 et 18 ans et qui s'est déroulée sur quatre étapes. Surclassé dans la catégorie des U18 et confronté à des joueurs plus âgés, Nolan Yu Chip Lin a été le plus régulier sur cette édition du TJT. Le petit crack se prépare désormais pour les championnats de France où il compte bien performer aussi.



Il fait partie de la nouvelle génération de golfeurs qui montent et qui frappent déjà très fort. Nolan Yu Chip Lin, 11 ans, a remporté à la mi-mai la 5e édition du Tahiti Junior Tour (TJT), compétition réservée uniquement aux joueurs âgés de 5 à 18 ans. Et du haut de ses 11 ans, le petit crack, déjà trop fort pour sa catégorie des U12, a été surclassé en U18 où il a été le plus régulier sur les quatre étapes du TJT. “C'est ce que j'aime aussi dans le golf, pouvoir me mesurer aux autres et au TJT, on a vraiment l'occasion de pouvoir jouer entre nous, les enfants. Relever des challenges, c'est ce que j'aime aussi”, sourit le jeune champion qui a découvert le golf en suivant ses parents.



Et des challenges, le petit crack en est friand. Classé déjà en 1re série, Nolan a eu l'occasion de disputer en mars dernier les championnats de Polynésie chez les grands. Le jeune espoir a réussi à passer les éliminatoires et à se hisser dans le tableau principal qui réunissait les 16 meilleurs joueurs du fenua. “J'ai perdu en huitièmes de finale. J'étais très déçu, mais je compte mieux faire l'année prochaine”, a réagi le garçon.

Un perfectionniste



Et pour arriver à de tels résultats, Nolan s'entraîne déjà pratiquement comme un professionnel. “Je m'entraîne trois, quatre fois par semaine”, précise-t-il. “Je viens les mercredis et vendredis après-midi au golf de Papara et tous les week-ends, je reste toute la journée. J'adore ça. J'ai des cours privés et puis après, avec mes amis, on joue aussi pour appliquer ce qu'on a appris.”



“Nolan est très assidu et plus que motivé par rapport à beaucoup de jeunes”, atteste, de son côté, Louis Lestelle, professeur particulier du petit champion. “Il est très perfectionniste. Il veut des résultats très rapidement, mais il faut travailler patiemment quand même et ça m'oblige à trouver les bonnes formules pour que ça marche avec Nolan. Après, ce qui est difficile à gérer avec lui, c'est la frustration qu'il a quand il rate un coup. Il y a des techniques pour aider ces jeunes à gérer leurs émotions. Même si maintenant, il commence à rentrer dans une phase où il va être beaucoup plus mature.”



Et pour l'aider justement à franchir un nouveau cap dans son développement, Nolan participera en juillet prochain à ses premiers championnats de France. Même s'il a déjà goûté à des compétitions aux États-Unis. “Les joueurs là-bas sont vraiment très forts et il faut vraiment que je m'améliore”, avoue Nolan. Aux championnats de France, il retrouvera des joueurs aussi doués que lui, mais son coach ne doute pas de sa capacité à performer. “Il jouera contre des joueurs qui seront plus âgés que lui et qui ont plus d'expérience dans la compétition. Ça nous permettra de situer son niveau, mais on est quand même confiant”, ajoute Louis Lestelle.



Grosse performance ou pas aux championnats de France, Nolan Yu Chip Lin a déjà réussi une belle saison et prend rendez-vous avec l'avenir. Et puis pourquoi pas un jour partager une compétition aux côtés de ses idoles que sont Rory McIlroy, Justin Thomas, Collin Marikawa ou encore Tiger Woods. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

“Le Tahiti Junior Tour a créé une nouvelle génération de golfeurs” La 5e édition du Tahiti Junior Tour s'est tenue en quatre étapes organisées entre le 12 février et le 14 mai. Cinquante jeunes amateurs de golf, âgés entre 5 et 18 ans, se sont donc mesurés sur les parcours de Papara et de Moorea dans les catégories U8, U10, U12 et U18. “Le but du TJT, c'est d'habituer ces jeunes à la compétition”, explique Louis Lestelle qui a participé à la création de la compétition. “Cette année, on est sur la 5e édition et certains participent au TJT depuis le tout début et ont donc déjà une belle expérience en compétition.”



Chez les plus jeunes, le coach retient ainsi les performances de Neo Padovani et de Sophie Caisson en U8. “En U12, chez les filles, on a eu des scores intéressants comme Kalaukia Tapotofarerani. Mais en général, on a vu une progression chez tous ceux qui ont participé. Le TJT a créé une nouvelle génération de golfeurs, on est vraiment sur des jeunes joueurs plus consistants avec un gros noyau. Ce n'est plus comme avant où il n'y avait qu'un ou deux jeunes joueurs qui sortaient du lot. Sur les cinquante jeunes que l'on a au TJT, il y a une bonne dizaine qui est intéressée par la compétition.”





