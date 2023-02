Nohotua Flores et Keoni Terorotua à l'assaut des championnats du monde de MMA amateur

Tahiti, le 9 février 2023 - Deux combattants tahitiens prennent part dès ce week-end aux championnats du monde de MMA amateur organisés en Serbie. Le jeune espoir Nohotua Flores sera engagé en juniors dans la catégorie des poids welters. Keoni Terorotua participera lui à ses deuxièmes Mondiaux chez les poids coqs. Dans leur coin, Terorotua et Flores pourront compter sur Henri Burns et Hiro Lemaire.



Keoni Terorotua pour passer un cap L'année dernière ils étaient six Tahitiens à prendre part aux championnats du monde de MMA amateur aux Émirats Arabes Unis. Et pour cette nouvelle édition des Mondiaux, ils seront trois fois moins nombreux à faire le déplacement en Serbie, à Belgrade, où la compétition débute ce samedi. Plus de 520 athlètes issus de 62 pays y prennent part et parmi ce beau monde une petite délégation tahitienne composée de deux combattants qui tenteront de se distinguer dans l'octogone de Belgrade.

En junior, Nohotua Flores sera engagé dans la catégorie des poids welter (77,1 kg). Une première expérience internationale pour le natif de Huahine vice-champion de Polynésie de la catégorie. Flores a par ailleurs pris part en décembre dernier à la première édition du Hiva Nui, où il s'était incliné face au Néozélandais John Ezdra Bergan, par soumission dans la deuxième reprise. Le jeune espoir du MMA polynésien n'aborde donc pas ces championnats du monde dans les meilleures dispositions mais il pourra compter, dans son coin, sur les conseils du médaillé d'or des Oceania, Hiro Lemaire.



Keoni Terorotua est l'autre Tahitien engagé dans ces Mondiaux. Ce dernier combattra dans la catégorie des poids coqs (61,2 kg). Rappelons que Keoni Terorotua avait signé l'année dernière la toute première victoire du MMA tahitien aux championnats du monde sur un étranglement face à l'Indien Ganesh Raj Srinivasan. Le combattant de Paea a ensuite été stoppé en huitièmes de finale par l'Italien Fidel Gramiccia, en s'inclinant sur décision unanime des juges. Pour préparer cette compétition, Terorotua est notamment parti s'entrainer en décembre dernier en Nouvelle-Zélande, au City Kickboxing d'Auckland, lieu d'entrainement de plusieurs combattants de l'UFC dont Israel Adesanya.



Rendez-vous donc à partir de samedi pour suivre les performances des combattants tahitiens à Belgrade.

