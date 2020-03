Nohoarii Paofai : "Je voulais rentrer mais je me suis dit que je pouvais contaminer ma famille"

Est-ce-que votre club a réalisé des tests au Covid-19 ?

“Non il n'y pas eu de test. Quand le club a annoncé l'arrêt des entrainements et du championnat, on s'est dit au revoir et chacun est parti de son côté.”



Parlons maintenant de votre première saison au sein de l'AS Cannes. Qu'est-ce-que vous retenez de cette première année au sein du club ?

“J'ai découvert un tout autre niveau. Le rythme est clairement plus élevé qu'en Ligue B où on ne joue que les week-ends. En Ligue A, en plus des entrainements, tu as deux matchs dans la semaine. Généralement le mardi et le samedi. J'ai eu pas mal de temps de jeu malgré le fait que je venais de Ligue B. Le coach m'a vraiment fait confiance. De mon côté, je donnais le meilleur à chaque match. Il y a eu des hauts et des bas dans la saison. On a commencé fort et puis on a eu un coup de moins bien. Et ces derniers temps on a réussi à remonter un peu notre niveau. Je suis plutôt content de ma saison et j'ai vraiment donné tout ce que j'avais.”



L'intégration a été facile au sein de votre nouveau club ?

“Cela s'est super bien passé. Je me suis tout de suite senti intégré dans l'effectif. Je suis un peu le clown dans l'équipe (rires). Je fais des blagues à mes coéquipiers, je les chambre. Et d'un autre côté j'arrive aussi à les motiver.”



Quels étaient les objectifs du club cette saison ?

“Avant la suspension du championnat, on était sixième ex-aequo avec Poitiers et Toulouse. L'objectif du club était d'abord de se maintenir. C'est fait. Et puis on a visé les play-offs. Avant les deux derniers matchs de la saison, face à Tours et à Chaumont, deux gros morceaux du championnat, on avait notre ticket en play-offs. L'objectif était de gagner ces deux rencontres pour définitivement assurer notre place.”



Depuis la suspension des entrainements et du championnat, comment cela se passe au niveau de votre salaire ?

“Le club continue à me payer à hauteur de 80% de mon salaire. Je n'ai pas à me plaindre.”



Est-ce-que vous avez prévu de continuer l'aventure avec l'AS Cannes la saison prochaine ?

“J'ai eu mon agent, et il m'a dit que le club voulait bien me faire re-signer pour l'année prochaine. Rien n'est écrit pour le moment. Mais avec le confinement les clubs ne sont pas encore fixés sur leur budget. Du coup les recrutements sont un peu retardés. Je suis dans l'attente également.”