Noémie Tahiti chante son amour pour la Polynésie

Tahiti, le 20 février 2021 - Avec Porinetia mon amour, Noémie Tahiti signe une nouvelle chanson mêlant le français et le tahitien pour décrire le lien qui l'unit à son île d’adoption.



Pas de répit pour l'adolescente de 13 ans qui s’est illustrée dans l’émission The Voice Kids. Noémie Tahiti vient de sortir un nouveau titre original « Porinetia mon Amour ». Dans ce nouveau titre, la jeune artiste décrit son attachement particulier au fenua, dans un clip réalisé en partenariat avec Blackstone Studios et Air Tahiti Nui.