Noël sous le signe du monde polaire au Fare Natura

Tahiti, le 20 décembre 2021 – Le 24 décembre au matin, le Fare Natura de Moorea va fêter Noël en mettant en avant les "écosystèmes du père Noël". Les visiteurs pourront ainsi partir à la rencontre du peuple Inuit et découvrir comment les animaux s'adaptent aux grands froids.



Pour célébrer les fêtes de Noël, le Fare Natura de Moorea a choisi cette année de proposer à ses visiteurs de faire une escapade dans le monde polaire. Le 24 décembre au matin, les grands comme les plus petits pourront donc découvrir comment les animaux s'adaptent aux grands froids, observer les aurores boréales et partir à la rencontre du peuple Inuit. Des médiateurs scientifiques et culturels seront présents pour animer des stands de découverte.