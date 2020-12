Noël pour les plus démunis

Tel que l'explique la présidence dans un communiqué, "une expérimentation a été initiée en octobre dernier sur le site de Fare Ute, avec la collaboration de deux associations spécialisées dans la prise en charge des personnes sans abri". Ainsi, "l’association « Te Torea » a été sollicitée pour la prise en charge du quotidien, compte tenu de sa forte expérience en la matière tant au niveau de l’hébergement que de l’accompagnement au quotidien. L’association « Te Ui Rau » quant à elle, a été choisie pour se consacrer au volet insertion sociale et professionnelle."



Selon la présidence, "les premiers bilans sont satisfaisants et augurent un bel avenir pour les personnes accueillies au sein de cette structure. Depuis l’ouverture du centre d’hébergement provisoire le 24 octobre dernier, 96 personnes ont pu bénéficier d’un toit et de 3 repas par jour, mais aussi d’une écoute, d’un accompagnement social individualisé pour favoriser leur réinsertion. Parmi ces 96 personnes, 60 personnes ont entre 35 et 59 ans, dont 78 hommes et 18 femmes."



Au total,"40 personnes sont sorties de ce dispositif. La plupart sont retournées dans leurs familles, ou ont été orientées vers des structures d’accueil réservées aux personnes sans abri. Cette formation va être poursuivie avec la volonté de remettre les personnes sans abri dans une dynamique de reprise d’emploi, et ce toujours dans le souci d’adapter au maximum les suivis sociaux mis en œuvre".