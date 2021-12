Noël avant l'heure pour les enfants de Rangiroa

Rangiroa le 23 décembre 2021 - Plus d’une centaine d’enfants se sont réunis sur la plage de Papaputa à Rangiroa mercredi, pour une journée récréative organisée par la commune.



La commune de Rangiroa a organisé mercredi journée récréative pour les enfants sur la plage publique de Papaputa. Ils étaient une centaine à venir profiter des activités proposées : sport et ateliers sur la valorisation et le tri des déchets. Ces derniers étaient animés par le collectif Nana sac plastique qui a également fait des dons. Tout ce petit monde était encadré par des agents civiques, l’association jeunesse et sports ainsi que les pompiers de Rangiroa présents pour assurer la sécurité.



Martine Tetua, la première adjointe au maire, était ravie du succès de cette opération : “Une journée merveilleuse pour nos enfants de l’île qui se sont bien amusés. Pour la commune c'est l'occasion, à travers cette journée, de leur souhaiter un joyeux Noël, qu’ils puissent tous passer de bonnes fêtes !”