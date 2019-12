Niuhiti Buillard, open waterman

Le champion de stand up paddle Niuhiti Buillard a remporté fin novembre le premier championnat du monde de pirogue Holopuni, une course en plusieurs étapes entre Tahiti et les Raromatai. Il est un des rares sportifs à avoir tenté de se professionnaliser. Nous avons pu évoquer avec lui le bilan 2019 et les objectifs à venir.



Niuhiti Buillard fait partie du top 5 des stand up paddleurs de Polynésie avec Georges Cronsteadt, Enzo Bennett, Keoni Sulpice et Ricky Aitamai. Il s’est mis en retrait cette année pour se consacrer à une nouvelle passion, le foil, précisant “j’ai un peu zappé l’année pour changer de sport, du coup cela a décalé mes objectifs.” Il n’a participé cette année qu’à une seule course de SUP race internationale, le Gorge Paddle Challenge, qui se déroule chaque année dans l’Oregon, aux Etats-Unis.



“Le foil est devenu comme une addiction, j’ai vraiment accroché, je n’ai plus touché à mon paddle depuis que j’en fais, sauf pour les courses”, explique-t-il dit mais il compte bien revenir au plus haut niveau du SUP race local en 2020 et souhaite notamment gagner la course élite de l’Air France Paddle Festival qui manque à son palmarès. Son palmarès 2019 n’est pas vierge pour autant puisqu’il a remporté la Tahiti Pearl Regatta et le premier championnat du monde de pirogue à voile Holopuni avec Teiva Veronique et Wiliam Alikiagalelei.