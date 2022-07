NiuPay, un compte sans banque

“C'est de disposer d'une application, d'un compte et d'une carte bancaire pour pouvoir faire des achats au quotidien et de disposer de son solde et de sa disponibilité en temps réel.”

“On ne veut pas se comparer à une banque, même si effectivement ce sont des moyens de paiement identiques. NiuPay est ouvert au plus grand nombre, quel que soit le niveau de revenu. Il n'y a pas de barrière à ce niveau. Nous avons surtout une démarche d'inclusion financière, parce qu'on a vu, dans les usages, que certaines personnes travaillaient, avaient des revenus et utilisaient leurs comptes de façon uniquement technique, mais rencontraient parfois des difficultés pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Que ce soit pour avoir une carte internationale, accéder à des produits sur Internet, acheter, ou regarder Netflix… Le principe, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à ces dispositifs sans être lésé ; de se sentir comme tout le monde.”

“Exactement. L'application et le compte permettent de faire des opérations en Polynésie française, mais le fait d'avoir couplé à ce dispositif une carte internationale de débit (Mastercard, NDLR) permet d'aller au-delà de nos frontières et de faire des achats au niveau international.”

“Tout à fait. Pour pouvoir être un établissement de paiement, il faut avoir un agrément de l'ACPR (l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et répondre à des exigences aussi élevées que celles des banques. Et l'idée c'est vraiment qu'en façade, l'utilisateur final ait une impression d'un usage simplifié et sécurisé, mais sans se rendre compte derrière de la robustesse du dispositif, qui répond effectivement à toutes les exigences d'un établissement de paiement. C'est un gros travail et de toutes façons nous sommes contrôlés par les plus hautes autorités nationales qui chapeautent ces opérations.”

“Nous avons constaté que la Polynésie française, espace grand comme l'Europe, disposait quand même d'un niveau d'équipement téléphonique de bon niveau. Certains estiment que c'est insuffisant, mais nous on estime que c'est d'un très bon niveau. Et avec l'évolution de l'usage du téléphone, notamment des smartphones, et de la 4G, on était en phase pour mettre en place des dispositifs digitaux. Pour nous, ça semble cohérent et ça permet d'inscrire la Polynésie dans l'époque dans laquelle on vit. On n'a pas la prétention d'être spécialement innovants, mais ça permet de rester au niveau de ce qui se fait ailleurs.”

“C'est l'idée. Celle de créer une communauté forte autour de l'établissement de paiement NiuPay pour avoir un sentiment d'appartenance, une sorte de fierté de faire partie de cet écosystème. Plus le nombre de personnes à rentrer dans cette communauté sera important, plus le parcours de l'argent sera simplifié et accéléré. Parce qu'on peut constater la difficulté, notamment pour ceux qui sont dans les îles, de pouvoir rapidement obtenir leurs fonds aujourd'hui.”