NiuPay, le compte à portée de clic

Tahiti, le 29 septembre 2022 – NiuPay, le premier établissement de paiement polynésien dématérialisé via une application mobile, ouvre ses portes ce vendredi. Il propose l'ouverture d'un compte et une carte de paiement internationale sans conditions de revenus. Il permet également le paiement par téléphone chez les commerçants partenaires et se distingue des établissements bancaires par un service en temps réel.



Le nouvel établissement de paiement NiuPay ouvre ses portes ce vendredi. Il ne s'agit pas d'une banque, puisque l'établissement ne fait pas de crédit. En revanche, il se veut “innovant” et souhaite être “acteur de l'inclusion financière en Polynésie française”. En effet, il est possible d'ouvrir un compte mais aussi d'obtenir une carte de paiement internationale MasterCard sans aucune condition de revenus. Depuis l'annonce, au mois de juillet, de l'ouverture de l'établissement, la population a montré “un fort engouement”, souffle-t-on chez NiuPay.



Le service repose sur l'utilisation du smartphone et sur sa simplicité d'utilisation. “C'est une app, un compte et une carte de paiement internationale”, résume le directeur général délégué de NiuPay, Fabrice Luciano. Il est possible d'ouvrir un compte à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, avec une carte d'identité comme seule pièce justificative. Et en téléchargeant l'appli NiuPay, disponible en français et reo tahiti, on peut suivre l'état de son compte. Car l'autre spécificité de NiuPay, c'est un service en temps réel. Les paiements, mais aussi les transferts et virements entre membres de la communauté NiuPay, se font à débit immédiat et le solde se met immédiatement à jour. “Ça permet de savoir, à tout moment, quelle est sa situation et quel est son argent disponible pour pouvoir gérer au mieux ses budgets”, souligne Fabrice Luciano. “Pour les revenus modestes, le débit et le crédit immédiats sont importants”, ajoute-t-il. En revanche, si des virements sont effectués sur un compte NiuPay depuis un autre établissement bancaire de la place, ce sont les délais de transfert de la banque qui seront appliqués.

Paiement par téléphone Côté paiement, il est possible d'opter pour la souscription d'une carte de paiement internationale MasterCard, mais elle n'est pas obligatoire. NiuPay propose de payer directement avec son smartphone via l'application. Pour cela, les commerçants partenaires généreront un QR code qu'il suffira de scanner avec le téléphone pour payer. NiuPay annonce que ce service devrait être disponible à Tahiti d'ici quelques jours. Une quarantaine de commerçants de l'île auraient déjà accepté de souscrire à ce mode de paiement et l'entreprise espère en compter une centaine d'ici la fin de l'année. Ce service devrait aussi rapidement se déployer dans les îles, où un réseau d'agents agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sera mis en place. “Accélérer le délai de paiement est le bienvenu par les commerçants des îles”, selon les fondateurs de NiuPay.



L'ouverture d'un compte NiuPay est gratuit. L'abonnement au service est de 350 Fcfp par mois. Le découvert n'étant pas autorisé et les transactions se faisant en temps réel, il n'y a aucun frais supplémentaire de tenue de compte. La carte de paiement internationale MasterCard – créée à partir de composants 100% recyclables – est à 5 960 Fcfp par an.

Contacts À l'agence Mama'o

115, avenue Georges Clemenceau à Papeete

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30, et le samedi, de 8 heures à 11 heures



Support client

+689 40570500

Du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h, et le vendredi, de 7h30 à 15h

Fabrice Luciano, directeur général délégué de NiuPay : “Le déploiement du réseau d'acquisition commerçant est en cours” Vendredi, vous ouvrez l'agence de Mama'o, à Papeete. Vous avez l'intention de vous déployer également dans les îles. Sous quelle forme allez-vous vous déployer ?

“On envisage de se déployer dans les îles en prenant des commerçants qui se présenteront, pour lesquels on fera une étude et qu'on présentera à l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, NDLR) pour recevoir son autorisation.”



Vous proposez le paiement par téléphone. Le réseau des commerçants partenaires est-il assez développé pour pouvoir utiliser ce moyen de paiement ?

“À ce jour, on a travaillé essentiellement sur l'acceptation et la mise en place de l'application de NiuPay auprès du grand public, et dans un second temps, le déploiement du réseau d'acquisition commerçant, qui est en cours. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir un réseau de commerçants suffisant pour pouvoir payer avec son propre téléphone via le QR code.”



Ça sous-entend aussi que les clients aient un smartphone et une bonne connexion internet ?

“Aujourd'hui, par rapport aux propositions qui sont faites, globalement, tout le monde dispose d'un smartphone et d'une offre internet suffisante pour pouvoir faire ces opérations. Par ailleurs, on a également un dispositif qui peut permettre, pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, de pouvoir faire des paiements en mode dégradé, l'objectif est de faire aboutir l'opération quelles que soient les conditions. Il n'empêche que ,pour des questions de praticité, il est préférable d'avoir un smartphone avec une connexion 3G.”





