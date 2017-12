Nicole Bouteau visite l'agence rénovée d'Air France

PAPEETE, le 20/12/2017 - La ministre du Tourisme, et des transports internationaux, Nicole Bouteau, a visité, mardi après-midi, l’agence Air France, à Papeete, dont les locaux viennent d’être rénovés pour un accueil optimal du public.



La ministre a ainsi pu découvrir le nouvel agencement, avec une ergonomie accrue, dans un environnement fonctionnel.



L’agence Air France a en effet ré-ouvert le 4 décembre dernier après des travaux de rénovation. La visite des locaux s’est poursuivie avec la présentation de l’équipe commerciale basée à Papeete. Le rez de chaussée de l’agence est dédiée à l’accueil de la clientèle, tandis que le 1er étage est consacré aux réservations et émissions de billets pour les entreprises et l’administration.



Le directeur régional d’Air France, Alex Hervet, a indiqué que l’investissement ainsi réalisé allait permettre de répondre encore mieux à la demande des clients. Il a également évoqué l’évolution du système de voyageurs fréquents "Flying Blue", qui a été annoncée le mois dernier. Il a précisé que celle-ci sera effective à compter du mois d’avril prochain.



La ministre du Tourisme s’est réjouie des investissements réalisés qui témoignent de la volonté d'Air France de poursuivre ses investissements en Polynésie.



Cette visite a également été l'occasion d'échanger sur les perspectives d'Air France sur la ligne Papeete-Los Angesles-Paris face à la concurrence annoncée en 2018 de nouvelles compagnies qui souhaitent desservir la destination depuis l'Europe et les Etats-Unis.