Nicole Bouteau souhaite un ERASMUS version Pacifique

Tahiti, le 9 septembre 2020 - Lors de sa rencontre mardi avec le nouveau vice-recteur, Philippe Lacombe, la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, a évoqué son souhait de voir un Erasmus du Pacifique. Ce programme d’échange favoriserait la mobilité non seulement des jeunes Polynésiens, mais également celle des pays voisins.



Le développement de la coopération régionale a été au coeur des conversations entre le nouveau vice-recteur, Philippe Lacombe et la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, qui ont eu lieu mardi matin à la Présidence. Réunis pour parler des chantiers communs à l'Education et au Tourisme en matière de formations initiale et continue, tous les deux ont montré un grand intérêt aux échanges dans la zone Pacifique.

Parmi les projets abordés, la mise en place d’un Campus des Métiers et des Qualifications dans le tourisme. Ces Campus des Métiers et des Qualifications ont été créés pour valoriser l’enseignement professionnel et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Ils sont construits autour d’un pôle de compétences au niveau régional et sont soutenus par les collectivités territoriales et les entreprises.

La ministre et le vice-recteur souhaitent donner une dimension régionale à ce campus dans le but de poursuivre et développer la coopération régionale en matière de formation, de mobilité des étudiants, des stagiaires. La région Pacifique étant essentiellement anglophone, ce rayonnement régional permettra de développer l'apprentissage de la langue anglaise auprès de la jeunesse polynésienne. Cette ambition répondra également à la demande des professionnels de l'hôtellerie qui sollicitent l’augmentation du volume horaire d’apprentissage de l’anglais et d’une formation spécifique au service hôtelier 4 et 5 étoiles.

Dans cette perspective, Nicole Bouteau souhaite qu'un Erasmus Pacifique puisse voir le jour. Il permettrait la mobilité dans la région, non seulement des jeunes Polynésiens, mais également celle de nos voisins du Pacifique qui aspirent à pouvoir échanger en matière de formations et bénéficier du plateau pédagogique exceptionnel que représente le Lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti.

Autre sujet abordé entre la ministre et le vice-recteur, dans le cadre des prochains Jeux Olympiques de 2024 et de l’épreuve de surf prévue à Tahiti, Philippe Lacombe souhaite développer des projets sociétaux en faveur de la jeunesse polynésienne mais aussi permettre à certains de pouvoir participer à toute l'organisation périphérique des JO 2024 tant à Tahiti que sur le sol national.