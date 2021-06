Nicolas Vermorel vice-champion de France du 100 mètres papillon

Tahiti, le 20 juin 2021 - Nicolas Vermorel, 22 ans, a décroché, dimanche à l'occasion des championnats de France de natation, la médaille d'argent sur le 100 mètres papillon. Avec un chrono de 52"52 réalisé en finale, le Tahitien a établi son nouveau record personnel et détient désormais la cinquième meilleure performance française de l'histoire sur la distance.



Belle et grosse performance de Nicolas Vermorel, 22 ans, à l'occasion des championnats de France de natation, organisé à Chartres. Le nageur tahitien s'est en effet invité, dimanche, en finale A sur le 100 mètres papillon grâce à chrono de 52"60 en série, soit le deuxième meilleurs temps des qualifications derrière les 51"18 de son partenaire au Cercle des nageurs de Marseille, Medhy Mettela, en chasse lui pour une qualification olympique sur la distance.



En finale, Mettela a une nouvelle fois écrasé la concurrence en signant un chrono canon de 50"87. Et derrière à près de deux secondes du vainqueur, Nicolas Vermorel s'est dépassé pour arracher la deuxième place de la finale en signant également un temps canon en 52"52. Nouveau record personnel pour le Tahitien qui a établit également au passage la cinquième meilleure performance française de l'histoire sur le 100 mètres papillon. Rappelons que Nicolas Vermorel avait également décroché une médaille de bronze aux championnats de France en décembre dernier mais sur le 50 mètres papillon.