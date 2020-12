Nicolas Vermorel bien lancé aux championnats de France de natation

Tahiti, le 10 décembre 2020 – Nicolas Vermorel (21 ans) a décroché jeudi, aux championnats de France de natation, la 5ème place de la finale du 100 m papillon, avec un temps de 53"58, son nouveau record personnel sur la distance. Angéline Tregoat (18 ans), autre nageuse tahitienne engagée pour ces championnats, s'est pour sa part classée 7ème de la finale B du 200 m 4 nages.



Les championnats de France de natation en grand bassin ont débuté ce jeudi à Saint-Raphaël. Deux athlètes tahitiens participent à cette compétition nationale : Angéline Tregoat (18 ans) du club du Cercle Paul Bert Natation de Rennes et Nicolas Vermorel (21 ans) du Cercle des Nageurs de Marseille.



Une première journée de compétition qui a plutôt souri au dernier champion du Pacifique du 50 m papillon. Vermorel a en effet réussi à se qualifier pour la finale A du 100 m papillon en signant le 6ème temps des séries en 53"71, sa meilleure marque personnelle. En finale, le Tahitien a eu droit à un beau plateau. On retrouvait entre autres le Suisse Jérémy Desplanches, champion d'Europe en titre et vice-champion du monde du 200 m 4 nages. Medhy Metella, partenaire d'entraînement de Vermorel à Marseille et vice-champion d'Europe du 100 m papillon, avait également validé son billet pour la finale, de même que le très prometteur Léon Marchand.



Nicolas Vermorel ne n'est pourtant pas démonté et s'est même permis de virer en tête après les 50 premiers mètres. Il n'a ensuite rien pu faire dans la deuxième partie de course et a terminé finalement 5ème de la finale en établissant encore un nouveau record personnel en 53"58. La victoire est revenue à Desplanches qui s'est imposé en 52"44. Le titre de champion de France de la spécialité est décroché par Medhy Metella, deuxième, en 52"86. On retrouvera Nicolas Vermorel sur le 50 m papillon et le 100 m nage libre.



Record personnel aussi pour Tregoat



Angéline Tregoat de son côté a eu moins de réussite que son compatriote. Engagée sur le 200 m 4 nages, elle a également battu son record personnel sur la distance lors des séries en 2'23"13. Un chrono cependant insuffisant pour se qualifier pour la finale A. Tregoat s'est ensuite contentée de la 7ème place de la finale B. La nageuse du Cercle Paul Bert Natation de Rennes aura encore l'occasion de s'exprimer lors de ces championnats sur le 100 m dos.