Nickel: Vale pourrait fermer son usine en Nouvelle-Calédonie à la fin de l'année

Nouméa, France | AFP | mardi 08/09/2020 - Le géant brésilien Vale pourrait fermer son usine de nickel en Nouvelle-Calédonie à la fin de l'année s'il ne trouve pas de nouveau repreneur après le retrait d'un potentiel acheteur australien, a annoncé mardi la direction de Vale-NC.



"Vale va maintenant entamer les étapes nécessaires pour l'entretien et la maintenance (de l'usine), en vue d'un possible arrêt des opérations, si aucune solution durable n'était trouvée dans les prochains mois", a indiqué Vale dans un communiqué.



Au rang des principaux employeurs du Caillou, l'usine métallurgique de nickel de Vale compte 1.280 salariés et fait travailler entre 1.400 et 1.600 sous-traitants.



Même s'il n'est pas compétent sur la question économique en Nouvelle-Calédonie, "le gouvernement français regarde la situation avec attention et accompagnera les parties prenantes pour trouver les solutions pérennes" pour cette entreprise, précise-t-on mardi au ministère des Outre-mer.



Cette annonce intervient après que le groupe australien New Century Resources (NCR) a décidé mardi de ne pas poursuivre les discussions en vue de l'achat de cette unité située dans le sud de l'archipel et adossée au richissime gisement de Goro. Junior australienne, NCR avait l'appui d'un consortium technique et financier.



Antonin Beurrier, PDG de Vale-NC, a indiqué que le tour de table financier n'avait pu être complété, notamment après le retrait d'un fonds d'investissement qui devait apporter 75 millions de dollars. Il a aussi mis en cause "l'environnement global pas très accueillant" et "une vraie campagne de déstabilisation orchestrée par des parties extérieures".



Le projet de l'australien NCR a en effet soulevé une farouche opposition des indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, des chefferies traditionnelles kanak et de plusieurs syndicats et associations.



A l'origine d'un collectif "Usine du sud: usine pays", qui dénonce "un bradage du patrimoine minier et une opération boursière", ces opposants appellent à une nouvelle manifestation mercredi et défendent une offre concurrente d'un consortium calédonien et sud-coréen, qui n'a pas été retenu par Vale.



M. Beurrier n'a pour autant pas exclu que "d'ici deux mois un programme de reprise simple et exécutable" puisse être élaboré, alors que la vente de cette usine, qui nécessite encore de lourds investissements, est "un deal négatif" pour Vale.



"C'est un tour de table à 100 milliards de francs Pacifique (839 millions euros), Vale apporte 50 milliards, l'Etat (par le biais d'un prêt accordé en 2016, NDLR) et la défiscalisation, 32 milliards. Il reste un delta de 20 milliards", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que ce dossier sensible "était suivi au plus haut niveau jour et nuit" alors qu'il se télescope avec le deuxième référendum sur l'indépendance, organisé le 4 octobre prochain en Nouvelle-Calédonie.



Le dirigeant de Vale-NC a en outre souligné que l'unité, dont le modèle industriel a été redimensionné, fonctionnait et pourrait être rentable dès l'an prochain grâce aux débouchés des batteries des voitures électriques.