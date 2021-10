Nickel: Sébastien Lecornu salue "l'innovation industrielle" en N-Calédonie

Nouméa, France | AFP | vendredi 14/10/2021 - Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu s'est félicité de "l'innovation industrielle" de l'usine métallurgique de nickel Prony Resources, lors d'une visite du site en Nouvelle-Calédonie qui bénéficie d'un soutien massif de l'Etat.



"C'est une fierté de voir ce projet. C'est le rôle de l'Etat et de la puissance publique en général que de venir participer à une innovation industrielle", a-t-il déclaré, après une présentation jeudi du chantier de stockage à sec des résidus de cette unité.



Baptisé Lucy, ce projet de 300 millions d'euros constitue "une première mondiale dans l'industrie", selon l'opérateur. Il est destiné à remplacer d'ici 2024 le stockage de plusieurs millions de tonnes de résidus humides de cette usine, qui suscite des inquiétudes environnementales.



Située dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, le complexe industriel, exploite le richissime gisement de Goro. Sa cession par le groupe brésilien Vale a entraîné plusieurs mois de violences dans l'île fin 2020.



Un accord a finalement été trouvé en mars dernier pour un transfert du site à Prony Resources, détenu à 51% par des intérêts calédoniens (provinces, salariés et communautés locales), le reste se répartissant entre le négociant suisse Trafigura et une compagnie financière.



L'Etat, qui soutient le site depuis 2004, a consolidé son appui financier lors de cette opération, apportant près de 550 millions d'euros en prêts, en garanties et en défiscalisation.



Alors que la métallurgie du nickel est en difficulté sur le Caillou, M. Lecornu s'est réjoui que "le nickel qui sort de cette usine a un avenir".



Le site produit un précipité de nickel et de cobalt (Nickel Hydroxyde Cake, NHC), destiné au marché porteur des batteries des véhicules électriques. Les prévisions sont de 20.600 tonnes cette année, avant une montée progressive jusqu'à 45.000 tonnes en 2024.



Mercredi, Anthonin Beurrier, PDG de Prony Resources, a annoncé que Tesla, le géant des véhicules électriques, sera "le premier client", grâce à un contrat pluriannuel de 5 à 7 ans, négocié et conclu par Trafigura en septembre, pour l'achat de 42.000 tonnes de NHC. "C'est un volume indicatif, variable en fonction de l'offre et de la demande", a déclaré le dirigeant, assurant que "les carnets de commande sont pleins".



Prony Resources entend produire "un nickel vert" et vise une empreinte carbone zéro en 2040, grâce notamment à des investissement dans l'énergie photovoltaïque et en capacité de stockage.