Newrest sous le coup d’un préavis de grève

Tahiti, le 7 août 2024 – À quelques jours de la rentrée scolaire, un préavis de grève a été déposé dans les deux sociétés de restauration collective Newrest. Les demandes sont essentiellement salariales. Faute d’accord, des premiers débrayages sont annoncés dès ce vendredi à zéro heure.



Alors que la rentrée des classes doit se tenir dès ce mardi 13 août en Polynésie française, dans les établissements scolaires de Polynésie, une intersyndicale composée des centrales Otahi, O oe to oe rima, de la CSIP et de CSTP-FO vient de déposer un préavis de grève dans les deux sociétés de restauration collective Newrest Polynésie et Newrest Catering Polynésie très impliquées dans le domaine de la restauration scolaire.



Dans le préambule du préavis de grève remis aux deux sociétés, l’intersyndicale note que malgré plusieurs réunions organisées avec la direction de ces société plusieurs doléances salariales demandent encore à être entendues. “Les seuls moyens légaux à leur disposition” pour “protéger et défendre les intérêts des salariés, et préserver leur outil de travail” restent la mobilisation et la grève.



Ainsi, l’intersyndicale met en avant quatre points de revendication dont la perte du pouvoir d’achat des salariés avec la “revalorisation à hauteur de 2,38% prise en avril 2024” et applicable à partir du 1er mai de cette année. Il est également question du “déplafonnement du pourcentage du service charge” récolté passant ainsi de 5 à 6% à partir de 1er janvier 2025, et une garantie que ce service charge soit versée mensuellement à hauteur de 10 000 francs. Les syndicats demandent aussi la revalorisation des primes de froid, de caisse et d’insalubrité.



La mise en place d’une prime annuelle de “solidarité” ou un capital retraite est aussi demandée dans les préavis de grève. Le capital cumulé devant être versé aux salariés lors de leur départ de la société “pour quelque motif que ce soit”. Cette prime concerne tous les salariés, à temps plein ou partiel, ayant six ans d’ancienneté dans la société. Elle est de 25 000 francs la première année puis est revalorisée de 10 000 francs par an jusqu’à atteindre 65 000 francs à la dixième année. Enfin l’intersyndicale dénoncent un manque de considération à l’égard des “institutions représentatives du personnel” et exige qu’elles soient respectées.



Si aucun accord n’est trouvé une grève est annoncée dès vendredi 9 août. Rappelons qu’outre aux établissements scolaires, Newrest Polynésie sert 15 000 repas quotidiennement, notamment aux compagnie aériennes Air Tahiti Nui, Air France, et à la Caisse de prévoyance sociale.